Stava per succedere qualcosa che in molti speravano da giorni, ma improvvisamente è saltato tutto. La protagonista in questione del ‘GF Vip 6’ è stata Soleil Sorge, la quale era ad un passo dal baciare un compagno di avventura nella Casa più spiata d’Italia. Poi si è verificato un imprevisto e il lieto fine soprattutto per lui non c’è stato affatto. Una delusione clamorosa per il vippone, che era vicinissimo all’obiettivo. Ma una persona in particolare ha rovinato quel momento tanto atteso.

Intanto, Jo Squillo rischierebbe la squalifica secondo gli utenti. Tutto ha avuto inizio quando, gli inquilini della casa più spiata d’Italia erano intenti a dialogare tra di loro, poi la frase detta dalla cantante avrebbe, a detta di alcuni utenti, potuto urtare la sensibilità di Ainet Stephens. La cantante ha detto: “Mi sono vergognata come una scimmia”. Ma non è finita lì. Pochi secondi di silenzio e Jo Squillo ha provato a rimediare prontamente a quell’espressione pronunciata senza alcuna intenzione dispregiativa.

C’è un inquilino del reality show di Alfonso Signorini che sembra molto interessato a Soleil Sorge, infatti ha confermato anche lui di provare un certo interesse. E stavolta, tra uno scherzo e l’altro, i due concorrenti si sono avvicinati tantissimo e sono stati quasi coinvolti in un bacio. Il primo bacio sembrava ormai dietro l’angolo e le labbra stavano per toccarsi, quando la regia del ‘GF Vip 6’ ha praticamente rovinato il momento magico. Con una dichiarazione che ha lasciato tutti di stucco.





Quando Soleil Sorge e Nicola Pisu stavano quasi per baciarsi, la regia ha chiamato il concorrente in magazzino. E non è potuto succedere nulla di particolare. Nello sguardo di lui si è potuta notare una certa delusione, non a caso su Twitter la pagina ‘Trash Tv Stellare’ ha pubblicato il video, commentandolo così: “Lo sentite anche voi il crack che ha fatto il cuore di Nicola?”. Ci sarà un’altra chance per il giovane in futuro? Difficile dirlo, ma le probabilità indubbiamente sono diminuite.

Lo sentite anche voi il crack che ha fatto il cuore di Nicola? 😭 #GFVIP pic.twitter.com/zcqLkVl6xv October 7, 2021

Nelle scorse ore, nella casa del Grande Fratello Vip, si è registrato un episodio molto curioso che ha visto protagonisti Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge. Per puro caso, infatti, c’è stata occasione di scambiarsi un bacio che, per poco, non si è scoccato. Avete capito bene: i due si stavano per baciare. E il giovane ha raccontato tutto. Chissà se non possa nascere davvero qualcosa tra i due.