“Chi esce stasera”. GF Vip, la scoperta fuori dalla casa prima della puntata

Si avvicina una nuova puntata del Grande Fratello Vip. La Casa continua a essere divisa in due gruppi con i vipponi che continuano a lanciarsi frecciate e a litigare per qualsiasi cosa accada. Una settimana fa Alfonso Signorini era anche entrato a Cinecittà per riportare la calma e far riflettere i concorrenti: una lunga ramanzina che ha riportato un minimo di tranquillità, anche se basta poco per far scattare la scintilla.

Nel frattempo arrivano le anticipazioni rispetto a quanto accadrà durante la puntata. C’è grande curiosità per capire la reazione dei vipponi all’ingresso di Delia Duran, la showgirl venezuelana moglie di Alex Belli. Un ingresso per nulla scontato e che non passerà sicuramente inosservato e c’è da scommettere che alimenterà nuove dinamiche, confronti e scontri durante le prossime settimane di programmazione di questo Grande Fratello Vip 6.

Delia Duran sta ultimando la quarantena ed è pronta a lasciare l’hotel per andare nella Casa più spiata d’Italia. In collegamento durante l’ultima diretta ha annunciato di essersi presa una pausa da Alex Belli. “Entrare nella casa del Grande Fratello mi aiuterà a decidere cosa devo fare della mia vita”. È questo il motivo per cui Delia Duran vuole entrare nella Casa ed è molto probabile che possa cercare lo scontro con Soleil Sorge. “Ci sono stati alti e bassi a prescindere da tutto, io mi sono presa una pausa con Alex perché continuavamo a litigare e continuava imperterrito a dirci delle brutte cose”.





E poi c’è attesa per l’eliminazione. In nomination ci sono Soleil Sorge, Federica Calemme e Carmen Russo. Il pubblico da casa è chiamato a decidere la concorrente che intende salvare ma, la meno votata, sarà eliminata definitivamente dal programma, così come specificato da Alfonso Signorini durante l’ultima puntata trasmessa su Canale 5. Insomma l’influencer grande protagonista di questa edizione potrebbe davvero abbandonare la Casa per volontà del pubblico dopo che già la scorsa settimana ha perso lo scettro di preferita del pubblico, sconfitta da Nathaly Caldonazzo.

Stando agli ultimi sondaggi ad avere la peggio potrebbe essere Carmen Russo. Per i lettori di Reality House è la showgirl che dovrebbe abbandonare la Casa. In un altro sondaggio sempre legato alla domanda “Chi vuoi salvare” è in leggero vantaggio Federica Calemme con il 34% dei voti rispetto a Soleil Sorge e Carmen Russo che hanno ottenuto il 33% a testa. Pertanto si tratta di un televoto molto delicato che potrebbe andare a cambiare ulteriormente gli equilibri della Casa.