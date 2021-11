“Ma in che senso?”. GF Vip, Soleil di ghiaccio dopo il messaggio aereo. Senza parole anche Alex Belli

Nemmeno il tempo di assorbire la dichiarazione d’amore di Alex Belli che Soleil Sorge deve già fare i conti con una vicenda non proprio entusiasmante. La concorrente del ‘GF Vip 6’ ha ricevuto un messaggio aereo e, anche se il messaggio conteneva una bella frase, l’ha mandata in cortocircuito. Visto che indirettamente ha tirato in ballo anche Alex Belli, nonostante non ci sia il suo nome impresso. E chissà se nelle prossime ore i due non parleranno anche di questo commento arrivato dal cielo.

Questa era stata la confessione amorosa di Alex a Soleil Sorge: “Ho nascosto tutto per questo periodo, non sapevo che mi sarebbe sfuggito di mano. Leggi i miei occhi, sai già tutto. I casi sono due: o viviamo la cosa e torniamo in carreggiata e ci viviamo il nostro mondo, oppure me ne vado da qui. Se una cosa non la puoi gestire, è meglio andare via. Tutto è iniziato con la Turandot e quel bacio nostro. Era destino, sono stati cambiati i personaggi e per questo c’è stato il bacio”. Ma veniamo all’attualità.

Durante un momento di estremo relax all’interno del giardino del ‘GF Vip 6′, Soleil Sorge e Manila Nazzaro hanno subito avvistato il velivolo e hanno cominciato a leggere il contenuto del messaggio. Dopo averne un po’ compreso l’intento, nonostante inizialmente non avesse capito del tutto, è apparsa un po’ imbarazzata e sorpresa da quell’atteggiamento dei suoi fan. E tutti hanno anche notato l’immediata reazione di Alex Belli, presente anche lui in quella parte della casa durante l’arrivo dell’aereo.





Soleil Sorge ha in un primo momento dichiarato: “Ma in che senso?”. Mentre Alex è rimasto praticamente impietrito, visto che non ha aperto bocca. Un silenzio dell’attore che ha fatto moltissimo rumore. Entrando nello specifico, il messaggio proveniente dal cielo recitava testualmente: “Sole vola sola, noi vediamo”. Quindi, ad alcuni non sarebbe particolarmente gradita la sua vicinanza al marito di Delia Duran. Cambierà qualcosa in lei dopo questo episodio? Non resta che attendere i prossimi giorni.

Intanto, è uscito fuori uno scoop clamoroso. Secondo indiscrezioni sganciate da Amedeo Venza, Soleil Sorge e Delia Duran si conoscevano già da prima. Difficile ipotizzare se davvero ci sia della verità, ma sta di fatto che moltissimi telespettatori hanno espresso perplessità su questo triangolo. E i più maligni ritengono che ci sia un vero e proprio accordo per comportarsi in quella maniera e creare così dinamiche.