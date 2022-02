Da quando il rapporto tra Manila Nazzaro, Soleil Sorge e Katia Riccarelli si è raffreddato, l’ex Miss Italia è sempre più unita a Miriana Trevisan, con la quale in passato ha avuto diversi scontri. Intanto Delia Duran è la prima finalista del GF Vip 6. Il verdetto è arrivato durante la 40esima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini lasciando senza parole quasi tutta la casa.

La moglie di Alex Belli – che rientrerà al GF Vip 6 per due settimane – era al televoto con Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli e Davide Silvestri e nell’ultimo scontro finale con l’attore ad avere la meglio è stata proprio la modella venezuelana, entrata a far parte del gioco molti mesi dopo l’inizio del reality, rispetto agli altri concorrenti con cui è andata al televoto.

Un vero colpo di scena, in attesa dell’ingresso di Alex Belli, che farà ritorno in casa lunedì 14 febbraio. L’annuncio è stato dato durante la scorsa puntata del GF Vip 6 da Alfonso Signorini, cosa che però ha fatto storcere il naso a molti ex concorrenti e telespettatori: “Perché Alex rientra in gioco?”, “Gli ex gieffini squalificati non stavano neanche in studio e questo lo fanno rientrare in casa? Una follia”. Anche Aldo Montano si è detto molto deluso da questa decisione.





Ma torniamo a Manila Nazzaro e Miriana Trevisan. In queste ore circola un video in cui le due concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip sono intente a scriversi messaggi in codice nascoste tra due ante dell’armadio. Scrivendo con il dito sull’anta dell’armadio, Miriana scrive Gianluca, il concorrente che secondo lei dovrebbe uscire dopo il televoto contro Antonio Medugno e Kabir Badi.

Chissà questi messaggi in codice tra Manila e Miriana interrotte da Jessica a chi e cosa erano rivolti#gfvip pic.twitter.com/hB0ajq9ygD February 13, 2022

Nel filmato si vedono le due scambiarsi informazioni attraverso gesti, scritte e labiale fino a quando non vengono interrotte da Jessica Selassiè, che accortasi di quanto stava succedendo le ha avvisate. A quel punto le due si rendono conto che c’è una telecamera puntata proprio sull’armadio e fanno finta di niente.