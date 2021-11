Momenti di grande tensione giovedì 12 novembre nella casa del GF Vip. Protagonisti ancora una volta Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, la princess etiope concorrente nel reality show condotto da Alfonso Signorini insieme alle sorelle Clarissa e Jessica. Nella casa del GF Vip 6 i due hanno avuto un flirt, poi chiuso dal nuotatore a causa delle differenze caratteriali e le continue scenate di gelosia della principessa.

In queste settimane i due sono tornati a condividere momenti e chiacchiere in amicizia, ma nei giorni scorsi, in un momento di coccole a letto è scattato un bacio, cosa che aveva scatenato le polemiche sui social, perché mentre lei ha sempre manifestato interesse nei suoi confronti, lui sembrava non esserlo affatto.

GF Vip 6, Manuel Bortuzzo litiga con Lulù

“Manuel che limona perché ha visto che da quando non limona più è invisibile”, era stato uno dei commenti più ripostati e commentati dopo il bacio, e come era prevedibile in questi giorni Lulù è tornata all’attacco come era già successo lo scorso mese. All’ennesima richiesta della principessa di parlare e chiarire, Manuel Bortuzzo è esploso abbandonando il giardino sbottando: “Lasciami stare, non voglio fare discorsi. Mamma mia oh. In che cespuglio mi sono messo. Ma levatemela di torno, levatemela di mezzo”.





In cerca di tranquillità Manuel Bortuzzo è andato nella sua camera privata ma Lulù lo ha seguito per parlare. A questo punto il concorrente del GF Vip è esploso e con un gesto di stizza ha anche buttato giù dal letto la borsetta di Lulù: “Vattene, sono venuto qua per rilassarmi e ancora qua sei. E questa è la dimostrazione che quando chiedo di essere lasciato in pace, tu non lo fai. Io non posso avere una donna del genere al mio fianco’. Lucrezia, invece, ha provato a supplicarlo: “Ti prego, mi devi ascoltare, io non voglio che finisce così male”.

Questa è veramente una scena assurda.

Lei che insiste. addirittura arrivando a pregarlo, pur di mandare avanti una cosa che nuoce ad entrambi.

Stiamo superando veramente ogni limite. #gfvip pic.twitter.com/paCvF6XeD5 November 12, 2021

Raga Lulú per quanto sia una bella persona , bisogna dirlo é un piombo ! La pesantezza e nelle condizioni di Manuel io avrei spaccato tutto ! Lei se lo lasciasse in pace sarebbe come lo avete visto giorni fa. Lo opprime troppo #gfvip https://t.co/KoUO9YfvKS November 12, 2021

Sui social i telespettatori si sono divisi tra chi ha criticato Manuel per aver baciato Lulù dopo averla scaricata e chi, invece, ha accusato la principessa di non rispettare le richieste di Bortuzzo: “Questa è veramente una scena assurda. Lei che insiste. addirittura arrivando a pregarlo, pur di mandare avanti una cosa che nuoce ad entrambi. Stiamo superando veramente ogni limite”.