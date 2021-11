Manuel Bortuzzo è senz’altro uno dei concorrenti più amati dell’edizione numero 6 del ‘Grande Fratello Vip’. Il nuotatore si è fatto notare per il suo forte carattere e anche per una conoscenza approfondita con la coinquilina Lulù Selassié.

Tra di loro un legame un po’ particolare e discontinuo, fatto da momenti di vicinanza e dolcezza alternati a liti e lontananza. Ovviamente la sua storia è nota a tutti. Era il 3 febbraio del 2019 quando il giovane si trova a passeggiare nel quartiere Axa di Roma insieme alla fidanzata e durante una sosta al tabaccaio è stato raggiunto da un colpo di pistola.

GF Vip 6, Manuel Bortuzzo in lacrime

Un errore, uno scambio di persona che è costata al giovane atleta una lesione midollare e una paralisi. Manuel Bortuzzo ha accettato l’invito di Alfonso Signorini per partecipare alla sesta edizione del GF Vip e in questi mesi di convivenza ha regalato tante emozioni. Lo scorso mese Manuel Bortuzzo ha ricevuto alcune sorprese, l’arrivo del padre Franco, un pianoforte in casa e una bellissima lettera inviata dall’ex fidanzata Martina Rossi.





“Non vedo più quel ragazzo autoironico e spiritoso che mi aveva fatto perdere la testa. Dove è finito? Tutti noi sappiamo quanta forza hai, più di tutti noi. Quasi come fossi un supereroe. Quindi, non ti abbattere e promettimi che domani ti sveglierai e affronterai la giornata diversamente.”, aveva scritto la ragazza dopo aver visto Manuel Bortuzzo sottotono.

Manuel ha riletto la lettera di Federica ex sua, e ha detto sotto voce ma di che vogliamo parlare e scuote la testa, però non si è registrato, tutto questo dopo aver parlato l’ennesima volta con Lulù che non capisce niente #gfvip @GrandeFratello domani fate vedere questo pic.twitter.com/LbTnIq89bu November 11, 2021

E proprio in queste ore il concorrente del GF Vip 6 ha ripreso la lettera di Martina in mano e l’ha riletta, il tutto, ovviamente, sotto l’occhio vigile del Grande Fratello Vip. Rileggendo le parole dell’ex fidanzata, che lo spronava ad andare avanti e a vivere con leggerezza la sua avventura nel reality, Manuel è scoppiato a piangere.