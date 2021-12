“Ora posso dirlo”. Manila Nazzaro, il colpo di scena nello studio del GF Vip. Tutto in diretta

Tempo di decisioni durante il nuovo appuntamento con il GF Vip 6. La puntata numero 28 del reality show condotto da Alfonso Signorini è andata in onda su Canale 5 venerdì 17 dicembre e gli inquilini della casa hanno dato il benvenuto a ben tre nuovi concorrenti.

È stato anche il tempo di un pesante addio, quello di Aldo Montano. Gli inquilini hanno dovuto annunciare se proseguire l’esperienza all’interno del reality show o lasciare la casa e il campione di sciabola ha deciso di lasciare il gioco per tornare dalla sua famiglia. “Da sportivo ci sono già passato una volta quest’estate con le olimpiadi di Tokyo e lasciare la strada alla squadra non è una cosa facilissima, quindi ti devo comunicare che lascio la casa e lascio correre i miei compagni di squadra da soli”, ha detto Aldo Montano direttamente dallo studio ad Alfonso Signorini.

L’addio del campione è stato un vero colpo per Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi, sciolti in lacrime al momento dei saluti. Colpo di scena invece per Manila Nazzaro, che in puntata ha cambiato idea e ha deciso di restare in casa e continuare la sua esperienza insieme agli altri compagni di viaggio. L’ex Miss Italia aveva annunciato di dover abbandonare il reality per motivi familiari, ma dopo aver parlato con il compagno Lorenzo Amoruso ha deciso di restare.





“Non sono stati giorni facilissimi. Ero un po’ in ansia e incerta. Perché da una parte ero determinata a restare, ma poi ci sono state ragioni che potevano portarmi ad abbandonare. Ho parlato con i parenti e con Lorenzo e lui è stato la mia spalla e assolutamente l’ago della bilancia nella mia decisione. In questo momento io so di avere i miei figli e il mio amore accanto”, ha detto Manila Nazzaro.

Manila ha deciso di continuare il suo percorso all’interno della Casa di #GFVIP. pic.twitter.com/u3N4pbFTz2 December 17, 2021

“Quindi la mia decisione l’ho presa. Sono troppo riconoscente a questa esperienza per mollare adesso, allora io resto e sono felice. E adesso voglio farvi una promessa. Per adesso ho ricevuto più di quanto io abbia dato. Non vi preoccupate che sono nuovamente carica e motivata, non mollo, grazie a tutti”.