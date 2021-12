Ancora polemiche su Lulù Selassié, che non è ben vista da una buona parte di pubblico a causa dei suoi atteggiamenti al ‘GF Vip 6’, quasi sempre giudicati nel migliore dei modi dai telespettatori ma anche da molti concorrenti della sesta edizione del reality show di Canale 5.

Durante la puntata andata in onda lunedì 29 novembre, la principessa ha avuto un attacco di panico lasciando la diretta per chiudersi in bagno. In lacrime, ha anche rifiutato di partecipare alla sorpresa per lei e le sorelle salvo poi ripensarci ma il suo comportamento ha fatto infuriare il conduttore, soprattutto per le parole utilizzate.

GF Vip 6, Lulù Selassié si arrabbia per il vestito

"Il GF ha preso visione di quello che è successo, ed è un fatto molto grave, io voglio che anche tu ti renda conto di quello che è successo. Tu ti sei resa conto di quello che hai detto nei confronti del programma e dei tuoi compagni?", aveva detto Alfonso Signorini comunicando la nomination arrivata come punizione.





In queste ore una nuova polemica sulla principessa etiope. Su Twitter gira un filmato in cui Lulù Selassiè minaccia di tagliare l’abito inviato dalla madre per la puntata serale del GF Vip 6 perché “non posso essere una persona che non sono, non voglio far finta di essere una principessina con questi vestiti, è una burinata, fa schifo, non è moda questo”.

Video fresco di ieri sera. Lulu insulta gli stilisti che le hanno mandato il vestito. Dovrei salvare un elemento così? Ciao #gfvip pic.twitter.com/3hqlMYm2L5 November 30, 2021

Per quanto la Monsè mi stia sulle balle a tratti,e per quanto mi piaccia Lulu,ha perfettamente ragione.Quando ha visto quel vestito ha fatto una piazzata imbarazzante (più che con la madre con la stilista) e non è la prima volta. Quando si comporta così è indifendibile. #gfvip https://t.co/YoYxGKjnJY December 1, 2021

“Chiunque abbia mandato questo vestito a mia madre vergognati, stanotte lo strappo tutto“, dice Lulù Selassiè lamentandosi dell’abito che dovrà indossare. Come riporta il sito Biccy, il filmato è stato ripostato da Franco Bortuzzo, padre di Manuel, che con questo gesto conferma ancora una volta di non apprezzare la principessa e i suoi atteggiamenti.