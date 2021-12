Lulù Selassiè è stata la protagonista dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip: prima l’ennesimo scontro con Manuel Bortuzzo, poi la litigata con Maria Monsè. Per la princess è stata una serata complessa. “Il suo (di Manuel, ndr) atteggiamento mi ha fatto male, ma ognuno è libero di fare ciò che vuole – ha detto ad Alfonso Signorini -. Non è né mio figlio né mio marito. Io non l’ho mai amato perché per amare una persona ci vuole ben altro. E non ho nemmeno mai pensato che fossimo fidanzati. Qui dentro eravamo visti come una coppia, ma non è che uno si fidanzi così da un giorno all’altro”. Poi è scoppiata a piangere quando è stata nominata dall’ex nuotatore.

L’altro momento delicato per Lulù Selassiè è stato il litigio con Maria Monsè. Tra le due si è sfiorata la rissa. Motivo del contendere il fatto che qualche giorno fa Maria Monsè ha accusato la ragazza di aver origliato un suo confessionale. Lulù Selassiè ha spiegato cosa pensa della showgirl: “È una persona triste e ignorante, è imbecille che si permette di prendere in giro gli attacchi di panico. Mi ha denigrato per questo, come ti permetti? Rispetta le persone”.

Le due hanno iniziato ad urlare l’una contro l’altra e Lulù Selassiè si è anche alzata per dirigersi verso l’altra vippona costringendo gli altri coinquilini a separarle per sedare un principio di rissa. Una situazione che ha generato una reazione anche da parte di Manuel Bortuzzo: “Si commentano da sole”. Maria Monsè si è giustificata così: “Stai rigirando la frittata, io mi permetto si giudicare le parolacce che dici. Io ero risultata antipatica a tutti, il fatto di aver cambiato letto mi ha resa odiata da tutti. Mi sono sentita bollata senza motivo e confesso di essere permalosa. Sono stata giudicata antipatica perché volevo essere d’aiuto e troppo premurosa”.





A fine puntata Lulù Selassiè è stata consolata da Biagio D’Anelli che dopo la diretta si è fermato a parlare con la ragazza per cercare di tirarle su il morale affrontando anche una serie di argomenti delicati. Alla fine i due si sono abbracciati distesi sul letto con l’opinionista che ha voluto ribadire alla ragazza che per lei ci sarà sempre. Ha cercato di spiegarle che deve cambiare atteggiamento soprattutto nei confronti di Alfonso Signorini e di chi è in studio a commentare la puntata

“Questo è l’abc, è il rispetto: finisce la puntata, tu entri in casa di milioni di italiani, hai un presentatore e due opinioniste che stanno lavorando e si mettono a tua disposizione”, dice Biagio D’Anelli che sottolinea di non volerle più dire una cosa del genere: “Io non parlo più perché l’hai capito perché sei intelligente, non te lo devo ripetere più”. A quel punto i due si stendono sul letto e si lasciano andare a un lungo abbraccio: “Non sei sola Lulù, ci sono io. Non sei sola, non sei sola, in qualsiasi momento vieni da me” le sussurra Biagio D’Anelli all’orecchio.