Al GF Vip 6 le polemiche sono l’ordine del giorno e una delle concorrenti più criticate è Katia Ricciarelli. Il comportamento sopra le righe, le sue affermazioni e alcuni gesti contro gli altri concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini ha aperto hanno fatto finire la soprana al centro della bufera.

Alcuni gieffini, tra cui Lulù Selassié e Miriana Trevisan, avevano chiesto la squalifica ma la produzione ha preferito mantenerla in gioco. In queste settimane il conduttore Alfonso Signorini ha parlato della concorrente chiudendo definitivamente l’argomento: “La ringrazio e le perdono i tanti scivoloni linguistici, perché derivano da un vissuto sofferto che gli altri intorno a lei neanche immaginano”.

GF Vip 6, Katia Ricciarelli a un passo dalla squalifica

“Orrore, buttatela fuori”. Katia Ricciarelli a un passo dalla squalifica: fatti molto pesanti al GF VipLei è indubbiamente un’artista a cui è concesso genio e talvolta sregolatezza. Katia, per età e per vissuto, non può adeguarsi agli sculettanti e superficiali concorrenti, che ora si dimenano, si perdono in inutili manifestazioni d’amore con un linguaggio scurrile ma quando lei si scioglie la sua voce celestiale li oscura tutti”, aveva detto il conduttore del GF Vip commentando il comportamento della cantante.





Stavolta sono state più persone a scagliarsi contro Katia Ricciarelli, che probabilmente non si aspettava di essere protagonista di simili vicende alla vigilia della sua esperienza e ovviamente non è stato risparmiato nemmeno il conduttore Alfonso Signorini, reo di averla difeso a spada. Nelle ultime ore la soprano si è rivolta ai nuovi concorrenti, rei di non aver legato con lei, Lulù e Giucas, pronunciando parole che hanno fatto infuriare il web: “Guardate che se vi imbrocco tutti e due da soli vi sbatto contro il muro e vi violento così capirete cos’è veramente una donna“.

“Katia ricciarelli che dice “vi sbatto contro il muro e vi violento” a dei ragazzi, FA SCHIFO! #gfvip6 #jeru”, “Katia “vi sbatto contro al muro e vi violento così capirete cos’è veramente una donna” E ANCORA NON LA SQUALIFICANO”, ““vi sbatto contro il muro e vi violento così capirete cosa vuol dire essere donna’. katia sempre più incommentabile”.