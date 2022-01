Al GF Vip 6 Katia Ricciarelli si è lamentata del comportamento poco rispettoso degli altri inquilini. Soprattutto dei più giovani. E con le principesse Selassiè non è stata tenera.

“Dicono che siamo patetiche, che siamo bambine, che giriamo con la borsetta, quando penso che ognuno è libero di andare in giro come preferisce. Proprio con Katia mi è successa una cosa del genere, mi urla e mi fa: Stai zitta, ragazzina!. Io sono rimasta pietrificata”, aveva detto tempo fa Clarissa, poi eliminata dalla casa. Poi è stato il turno di Lulù e Jessica Selassiè. La cantante lirica si è scagliata contro le giovani e in questi giorni hanno fatto discutere le frasi contro Lucrezia.

GF Vip 6, il brutto gesto di Katia Ricciarelli a Jessica Selassiè

“Mi hanno iniziato a urlare sopra” e lei ha replicato: “Ma chi? Quella scimmia lì…ah non si può dire”, ha detto la concorrente scatenando una bufera. E ancora la frase choc: “torna a scuola al suo Paese”. Per la cronaca Lulù Selassiè è italiana proprio come la Ricciarelli.





Questa mattina Katia Ricciarelli ha negato il saluto a Jessica Selassié, che arrivata in veranda ha salutato non ricevendo alcuna risposta dalla cantante. Il gesto della cantante non è passato inosservato e sui social si è scatenata una nuova ondata di critiche contro di lei. In queste ore che due sponsor del Gf Vip 6, Mikado e Givova, hanno preso le distanze dalle dichiarazioni della concorrente. Lo hanno fatto pubblicamente con due post sui social.

Vabbè katia è irrecuperabile, ma Manila con questo gf si è letteralmente bruciata pic.twitter.com/ayqXsGjvLq January 7, 2022

Carmen vuole cucinare solo per il suo gruppo e katia è d’accordo con lei.Poco dopo katia le dice:”nemmeno salutano” quando in realtà sta mattina Jess ha detto a lei e a Manila“buongiorno”e nessuna delle due ha saltato.SCHIFO #FUORIKATIA #FUORIKATIA #gfvip #gfvip6 @AdrianaVolpeTV pic.twitter.com/vmVTAfhgj0 January 7, 2022

“Grazie per la segnalazione. Mikado è da sempre sostenitore di valori come rispetto e inclusione e ci dissociamo da qualsiasi comportamento dei concorrenti non coerente con i nostri valori. Ti informiamo che abbiamo già segnalato alla produzione del programma alcuni avvenimenti. Un saluto dal team Mikado”.