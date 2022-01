Dopo la festa di Capodanno Soleil Sorge si è lamentata di Jessica Selassiè e Gianmaria Antinolfi. Parlando con gli altri inquilini nella Casa, l’influencer italoamericana si è lasciata andare a uno sfogo sui due concorrenti del GF Vip 6.

“Un atteggiamento che mi sta mandando in tilt, che ho visto da due persone e che sono in particolar modo, sia Gianmaria che Jessica l’hanno fatta questa cosa, di farmi tutti gli amici super lecchini, davanti ‘amica, amica, amica’ e poi quando pensano che non ci sono e non sto ascoltando dicono delle cose per mettermi in cattiva luce”, ha rivelato Soleil Sorge.

GF Vip 6. Jessica Selassiè, la rivelazione su Soleil Sorge a Gianmaria Antinolfi

“E a me quello fa schifo. Perché se una persona la considero e le voglio bene se fa una cosa che non mi piace gliela dico in faccia. O altrimenti alle spalle proprio è l’ultimo luogo dove difendo i miei amici. Quello mi dà fastidio”, ha concluso. Questa volta a parlare dell’influencer sono stati proprio Jessica Selassié e Gianmaria Antinolfi, ma in questo caso non c’è stata nessuna critica o cattiva intenzione da parte dei due.





I vipponi si trovavano in vena di confidenze e Gianmaria Antinolfi ha detto all’amica di voler abbandonare il GF Vip 6 insieme a Manuel Bortuzzo. “Tra 10 giorni vado via, o 20 massimo insieme a Manu. Questa era l’idea, intorno al 20 o metà massimo”, ha detto l’imprenditore napoletano, evidentemente stanco delle dinamiche della casa. Anche Jessica Selassiè ha mostrato insofferenza e mostrandosi nostalgica della sua quotidianità ha rivelato di voler lasciare la casa.

Non solo, Jessica Selassié ha spifferato a Gianmaria Antinolfi che anche un’altra vippona vorrebbe lasciare il reality show di Alfonso Signorini: “C’è anche Sole che vuole andare via”, ha sussurrato la princess cercando di non far sentire la frase che, però, è stata ovviamente captata dal microfono. Se i tre dovessero davvero abbandonare il GF Vip 6 prima del tempo, questa sarebbe una grandissima perdita per il reality di Canale 5.