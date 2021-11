Il caso dei baci tra Alex Belli e Soleil Sorge sta tenendo banco negli ultimi giorni nella Casa del GF Vip 6. La cronaca racconta di una notte di Halloween decisamente allegra per i vip, con qualche bicchiere di vino in più e un bacio scattato tra l’attore e l’influencer all’interno della Love Boatl L’attore ha parlato di un bacio “cinematografico”, ma il bacio c’è stato e a quel punto anche la moglie Delia Duran è intervenuta.

La modella venezuelana, sposata con Belli, ha affidato i suoi pensieri ad un lungo post pubblicato su Instagram: “Quello che accade nella Casa sei tu a deciderlo e vedo un comportamento che va al di là del gioco. Sei responsabile delle tue azioni e proprio per questo, amore mio, ti dico che sono estremamente delusa e ferita perché quello che stai facendo vedere è un mancanza di rispetto verso la mia persona e verso tutta quella gente che, come me, credeva in te difendendoti anche quando eri indifendibile”.

GF Vip 6, l’attacco ad Alex Belli: “Immagini che fanno male”

“Sinceramente non avrei mai immaginato e voluto dover arrivare a scriverti tutto questo ma il tuo comportamento negli ultimi giorni mi sta facendo vacillare. Se il nostro destino è quello di continuare a camminare insieme per tutta la vita accompagni dall’amore che proviamo l’uno per l’altra, torna ad esser l’Alex che tutti conosciamo. Con l’amore di sempre, Delia”.





La modella si è detta delusa dal comportamento del marito ma pur sempre innamorata e dopo lo sfogo anche un’altra persona è intervenuta per bacchettare l’attore, si tratta di Guenda Goria, fidanzata con Mirko, uno dei migliori amici di Belli: “Molti di voi mi chiedono cosa penso di quello che sta succedendo a GF vip. Sono amica di Alex ma credo che con Delia stia sbagliando. Io la vivo da amica e vedo come fa di tutto per tutelarlo e giustificarlo. Sa che è in un gioco e tante volte ha scelto il silenzio per interferire nel suo percorso”.

Aspetta e spera…. Alex non sta facendo nulla per rimodulare i suoi atteggiamenti anzi non vuole proprio.



Vedremo con il tempo ma per me lui è troppo preso da Soleil e lo notiamo tutti. Sarà un attore ma in questo caso l’interesse è più che evidente. L’unica cosa vera. #gfvip pic.twitter.com/1igjfpJj6i November 2, 2021

“Lei ha a cuore il suo bene e per questo credo che Alex, da uomo, – ha detto ancora Guenda Goria – dovrebbe mettere al primo posto la sua serenità. Ci sono immagini che darebbero fastidio a qualsiasi donna e che creano nella moglie sofferenza. Spero che Alex saprà rimodulare i suoi atteggiamenti per non compromettere la serenità di Delia che si sta comportando elegantemente. E se si arrabbierà con Alex avrà la mia approvazione. A volte bisogna aiutare le persone che amiamo a rientrare nei binari”.