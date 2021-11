Giucas Casella non smette di sorprendere al ‘GF Vip 6’, infatti durante l’ultima puntata in diretta ha fatto una rivelazione bomba davanti alle telecamere. L’illusionista ha avuto un incontro con la contessa Patrizia De Blanck, tirata in ballo nei giorni scorsi dallo stesso vippone. Ha affermato di aver avuto una storia con lei, ma la donna si è presentata nella trasmissione per respingere al mittente queste allusioni. L’ex gieffina ha confessato dunque di non aver avuto mai legami intimi con lui.

A proposito della De Blanck, Giucas Casella aveva quindi detto: “C’è stata una frequentazione, ma sto con Valeria da quarant’anni e la amo tantissimo. Comunque farei venire Patrizia in studio perché racconta sempre la verità”. Cosa che è avvenuta, ma con risultati deludenti per l’uomo. Durante la conversazione con Patrizia, ecco però che il concorrente ha fatto un’altra rivelazione bomba riguardante un’altra super vip della televisione, ovvero l’opinionista di ‘Uomini e Donne’ Tina Cipollari.

Innanzitutto, Patrizia De Blanck ha invitato subito Giucas Casella a rettificare la sua frase: “Dì le cose come stanno realmente, non abbiamo fatto niente”. Ma lui non ha mollato qui la presa e ha continuato a confermare che qualcosa ci sia stato in passato. A questo punto è stata nominata anche Tina Cipollari: “Vedo che hai perso la memoria, nel reality show Il Ristorante mi telefonavi perché eri gelosa che frequentavo Tina Cipollari”. Ovviamente in studio sono rimasti tutti spiazzati da quella dichiarazione.





Inevitabilmente Alfonso Signorini non è potuto rimanere in silenzio davanti alla confidenza di Giucas Casella e lo ha invitato a fornire maggiori dettagli su questa presunta frequentazione con Tina Cipollari. Ma lui ha semplicemente aggiunto: “Lei sa benissimo quello che sto dicendo, lasciamo stare che è una cosa vecchia. Parla comunque con la Endemol, visto che produceva il programma. Loro sanno tutto e hanno anche i video”. La De Blanck ha perso la pazienza e ha smentito ancora questa liaison col vippone.

