Al ‘GF Vip 6’ una delle protagoniste è senza ombra di dubbio Francesca Cipriani, che con il suo fare molto esplosivo è in grado di catalizzare sempre l’attenzione. Nei giorni scorsi ha già avuto un crollo emotivo, piangendo all’interno della Casa più spiata d’Italia. E ora è venuto fuori un retroscena molto triste sulla sua vita personale, che riguarda una delle figure più importanti per lei. Una confessione che ha commosso il pubblico, il quale spera comunque che tutto possa risolversi presto.

Per quanto riguarda il suo legame con Giucas Casella, Francesca Cipriani ha peccato un po’ di leggerezza nelle ultime ore. Un suo gesto, compiuto ingenuamente, è infatti diventato un problema che ha impegnato tutti gli abitanti della Casa. La Pupa, infatti, per coprire la calvizie di Giucas Casella, ha pensato bene di utilizzare lo smalto scuro. Ma è stato poi complicato rimuoverlo. Sarebbe stato proprio il mago a chiedere alla sua coinquilina di coprire i “buchi” con dello smalto. E il tutto si è poi risolto.

Ciò che è emerso in queste ore su Francesca Cipriani non è venuto fuori direttamente dal reality show. Infatti, è stata pubblicata un’intervista della donna, rilasciata ovviamente prima di varcare la porta rossa della trasmissione di Alfonso Signorini. E si è scoperto che la sua adorata mamma non è in uno stato di forma eccezionale. Il genitore si è ammalato, anche se pare che le fasi più difficili siano state superate. Le sue parole hanno comunque creato un po’ di apprensione nel pubblico.





Questo il racconto di Francesca Cipriani al settimanale ‘Nuovo’: “Purtroppo la mamma è malata di cuore, anche se per fortuna ora sta meglio. Sicuramente lei mi mancherà di più. Ha dovuto sottoporsi ad un delicato intervento al cuore, gli sono stati messi diversi stent. Comunque se dovesse succedere qualcosa mi avvertirebbero subito nella Casa. Mi dispiace tanto non sentirla e mi auguro che il Grande Fratello Vip ci faccia molte sorprese”. E di questo ne parlerà sicuramente anche con i coinquilini.

“Francesca, trucchi anche il seno?”, ha chiesto nell’ultima puntata il conduttore del ‘Grande Fratello Vip’ e Francesca Cipriani ha spiegato che da qualche anno è costretta ad applicare un correttore sul seno a causa di un vecchio tatuaggio che ha deciso di rimuovere quando nel 2016 si era sottoposta a un altro intervento per aumentare di qualche taglia il seno. Vedremo cosa combinerà nei prossimi giorni.