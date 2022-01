“Lo sai cosa mi faceva…”. Federica Calemme choc, dopo la confessione scatta la censura del GF Vip

Qualche giorno fa Gianmaria Antinolfi ha deciso di troncare con Sophie Codegoni, ora fidanzata con Alessandro Basciano, e di puntare la nuova arrivata Federica Calemme. “Ad un certo punto se la cosa scatta bene, se non scatta. Non mi piace fare avanti e indietro” ha detto in concorrente del GF Vip 6, ormai determinato a mettere un punto al flirt con l’ex tronista di Uomini e Donne.

Dopo qualche giorno di chiacchiere, tra l’imprenditore napoletano e Federica Calemme è scattato il bacio. “Mi rendo conto che ha i valori di una donna di trent’anni fa, è vera, perbene, verace, limpida e genuina. La vedo semplice, non ha nessuna sovrastruttura o doppio fine. Mi sono preso un po’ di tempo. Con lei non ho mai parlato di… anche perché voglio avere le idee chiare”, ha detto Gianmaria confidandosi con alcuni vipponi.

GF Vip 6, Federica Calemme parla dell’ex e la regia censura

Dopo il bacio Federica Calemme si è tirata indietro: “Promesse fuori non ne ho fatte, però a lui ci penso”, ha detto confidando i suoi dubbi a Gianmaria Antinolfi pensando a una persona che la aspetta fuori. Ha detto che non si è pentita del bacio e ha ammesso di avere un interesse anche per lui: “Mi piaci, c’è complicità… mi vivo quello che viene, mi spiace per tutto, ma sono impulsiva”.





Ancora poco conosciuta nella casa, oggi Federica Calemme si è confidata con Sophie Codegoni parlando di dolorosi aneddoti della sua vita passata. “Comunque oggi Federica si è confidata con Sophie dicendo che il suo ex ragazzo la picchiava ed era violento. A me sinceramente dispiace e forse il suo essere stata restia all’affetto di Gian ha un motivo dietro più complesso“, si legge su Twitter.

Secondo quanto riportato dai social, Federica Calemme avrebbe passato insieme a questo ragazzo circa sei anni: ​“Mi dispiace molto per Federica. Raccontava di come il suo ex la picchiava ed era violento con lei“. O ancora: “Federica ha appena confidato a Sophie che il suo ex era violento e la picchiava. Poi la regia ha censurato“.