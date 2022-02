Delia Duran ha sorpreso tutto, l’ormai ex compagna di Alex Belli è la prima finalista dell’edizione numero 6 del GF Vip. Le polemiche, nei prossimi giorni, non mancheranno. Nelle poche settimane che sono passate dall’ingresso nella casa Delia ha mostrato non solo carattere ma anche di saper catalizzare l’attenzione su di sé. Il suo avvicinamento a Barù non è passato inosservato tanto da attirare le aspre critiche non solo di Jessica Selassié ma anche di Manila e Miriana.



Parole che non devono aver colpito Dulia Duran che ha assicurato di voler giocare tutte le sue carte per arrivare a lui. Nel corso della serata di ieri infatti la modella sudamericana non ha avuto mezzi termini togliendo gli ultimi dubbi anche i più diffidenti. “Siamo qui dentro la casa, siamo lì insieme, mica possiamo piangere tutto il giorno. Se noi giochiamo in spagnolo e in italiano, se lui mi cerca e gioca con me, non c’è nulla di male dai”.

Delia Duran dimentica Alex Belli



E ancora Delia Duran ha aggiunto: “Io mi diverto così con lui, perché io sono fatta così, chi mi vuole accettare mi accetta, chi no, non mi ha capito. Questa sono io e non cambio. Devo limitarmi o farmi da parte per Jessica? Lui a lei non ha dato possibilità e al massimo è Barù che deve farsi indietro non io, spero che tu mi capirai. Sono anche arrivata qui dentro per imparare a conoscermi meglio.”







“Barù è affascinante, una persona con cui mi piace stare e ridere. Facciamo delle battute insieme, ha un modo di giocare che mi piace. Lui mi parlava in spagnolo e giocavamo. Dite che stavamo flirtando io e lui? Qual è il vero problema? Posso essere libera di giocare? Poi è lui che ha iniziato – aggiunge Delia Duran -Non posso parlare con Barù?”.



Quindi Delia Duran conclude: “Posso essere libera di stare con lui? Non c’è niente di male e non mi piace essere attaccata per questo. Jessica ad esempio mi ha detto di non ballare più con Barù, lei lo sta soffocando e non è bello. Con Barù dite che è un gioco molto er0tico? Vabbè io sono fatta così. Devo mettermi in una gabbia per Jessica? Poi io sono libera, non sono sposata ufficialmente, posso fare il cavolo che mi pare nella vita ricordati..”.