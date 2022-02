“Devi dire la verità”. GF Vip, Davide Silvestri stufo di Alex Belli e Delia Duran: lo sfogo in faccia all’attore

Al GF Vip è sempre più Delia Duran e Alex Belli show, ma qualcosa non torna ed a chiedere spiegazioni è un amico di Alex: Davide Silvestri. Nelle ore scorse l’attore ha parlato del rapporto ‘a tre’ che lega Delia ad Antonio Medugno. “Mi piace come ti sei comportato da uomo vero con Delia. Lei è una donna speciale e si è mostrata con me per quella che è. […] Una che mi dice ‘a me piacerebbe chiamare un’amica con noi’. Poi c’è anche l’amore libero in camera ok”, ha detto Alex.



Che poi ha continuato: “Ma in verità noi siamo una coppia tradizionale, abbiamo progetti, vogliamo fare figli e abbiamo tante cose che vogliamo fare insieme”. E c’era stato di più tra le mura del GF Vip. La settimana scorsa Delia Duran ha confessato ad Antonio Medugno di avere “una voglia matta di farlo con te… Con te e Alex”. E il marito non è sembrato infastidito da quella proposta, anzi: “Lei però dice altro perché va in overbooking”.



E ancora: “Come quando lei ha detto ‘mi piacerebbe farlo con te Antonio e Alex’ ok, per me ci può stare, ma dirlo qui dentro poi diventa una cosa diversa, che poi non la fermi più e fuori se ne parla a oltranza. Io da mente aperta ed eclettico ti dico ‘sì amore lo puoi dire nella tua vita privata, ma non al GF Vip’. Qui ti inserisci dentro un bel cespuglio. Quando usciamo possiamo andare io, te e lei in vacanza e porto anche una mia amica”, ha detto Alex Belli.







Stanco di questo balletto è anche un grande amico di Alex Belli al GF Vip Davide Silvestri, stanco del teatrino. “Lo show deve finire anche per te. Io credo che voi siete più veri di quello che vediamo qui dentro, qui è portata allo stremo e diventa una rottura di p***e. Se fosse successo a qualche altro, lo avremmo criticato. Perché non chiuderla subito una volta fuori?”, ha chiesto Davide.



“Noi abbiamo messo in gioco la vita privata, l’intera vita privata. Lei aveva bisogno di entrare, altrimenti saremmo stati in un loop per mesi, anche se io non ero d’accordo che entrasse”, ha ammesso Alex, mentre Delia ha spiegato: “Noi litigavamo ogni giorno a casa perché la confusione mi portava tanti dubbi. Io vedevo l’amicizia con Soleil in un altro modo, e qui dentro ho capito alcune cose che non avevo capito fuori perché erano irrisolte. Io ho fatto bene a venire, perché così capivo questa cosa. Se non fossi entrata, sarebbe stato un disastro e io lo avrei lasciato definitivamente”. .