Barù non smette di sorprende e si candida come uno dei grandi protagonisti di questo finale del GF Vip. Secondo alcuni sarebbe lui il favorito d’obbligo quando manca quasi un mese esatto alla conclusione dell’edizione numero 6 all’atto finale del quale, tra le polemiche, è già arriva Delia Duran. Delia che non ha nascosto nelle ultime ore il suo interesse per Barù che, da parte sua, continua a sostenere come ci sia solo amicizia da parte sua.



Vero o no, sembra che al GF Vip Barù stia tenendo i piedi in due staffe scatenando la gelosia di Jessica Selassiè ed il chiacchiericcio degli altri vip tra cui Soleil Sorge e Davide Silvestri. “Per arrivare a chiedere ad una persona di non ballarci è perché veramente crede che tra di loro possa essersi qualcosa e lui dovrebbe essere più chiaro”. Ha attaccato Soleil. “Anche se fosse che lui avesse detto qualcosa, lei non dovrebbe permettersi” ha risposto Davide.

GF Vip, Barù e Jessica di nuovo vicinissimi



Che poi ha aggiunto: “Lei pensa o crede… Barù dice che non gli piace la dinamica, ma non mi venire a dire che non ti ci vuoi trovare, perché non è così”, ha replicato Davide che è confuso dal comportamento di Barù. “Io sono d’accordo ma sto cercando di capire perché lui dà segnali ambigui. Io le dico di essere più giocosa e sensuale, e meno pesante”, ha replicato Soleil davanti alle telecamere del GF Vip.







“ Lui ci sta che voglia giocare, dato che non è fidanzato, però finché lo fa persone con cui può farlo, va beneLei invece non vorrei che si illudesse. Barù non fa male a nessuno ma rischia di passare per quello che l’ha illusa, e umanamente non va bene per lui questa cosa, anche se non sta facendo nulla di male”. Intanto ieri sera nella notte del GF Vip qualcosa è successo. Barù si è infilato nel letto di Jessica trovando anche Alessandro e Lulù.



Dopo una risata e uno scambio di parole Jessica ha chiesto: “Barù, ma ti faccio proprio schifo?”. E lui: “No, anzi… ho solo paura”. Parole che hanno riacceso la speranza di vedere la coppia uscire insieme dal GF Vip. È innegabile infatti che più che per Delia il pubblico tifi per la principessina.