“Proprio te…”. Paolo e Clizia tornano al GF Vip e fanno emozionare Signorini. E scatta un grande sì, in diretta

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono tornati nella Casa del GF Vip. Proprio nel giorno di San Valentino hanno potuto rivedere il luogo dove è nato il loro amore, il giardino in cui si sono dati il primo bacio. Il loro ritorno è stato uno dei momenti più toccanti della puntata del reality del 14 febbraio. Nonostante sia nella settimana in cui dovrebbe partorire Clizia Incorvaia non ha voluto mancare all’invito di Alfonso Signorini.

L’influencer, che è già mamma di una bimba (Nina, 6 anni) avuta dall’ex marito Francesco Sarcina, ha sfoggiato un mindress nero aderente con la gonnellina a pieghe, le maniche corte e il colletto Peter Pan in total white. Porta sopra una giacca gessata oversize, sotto collant neri e tacchi alti. Nel dettaglio ha scelto un modello nero con la gonnellina a pieghe, le maniche corte e il colletto Peter Pan in total white. Sopra, per l’ingresso nel giardino dove ha dato il primo bacio al suo Paolo Ciavarro, ha poi aggiunto una giacca gessata oversize. Le scarpe? Firmate, le ha anche fatte vedere bene tra le Storie di Instagram.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono apparsi davvero emozionati al rientro nella Casa del GF Vip. “Ci avete cambiato la vita”, hanno confessato. Nessuno dei due, quando è entrato al reality, volve avere una storia d’amore, eppure è accaduto. Sono stati nel giardino della Casa e hanno rivissuto attraverso una clip i momenti più belli della loro avventura nel reality che è coincisa con il loro fidanzamento.





Poi Alfonso Signorini ha chiamato gli attuali concorrenti che hanno raggiunto in giardino Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. “Non siamo qui per darvi delle lezioni, ma per trasmettervi un messaggio, la vita vi stupisce quando meno ve lo aspettate, credete nei vostri sogni”, esordisce Clizia. Paolo ammette di rivedersi negli atteggiamenti di Lulù e aggiunge: “Non date conto alle critiche, perché quelle ci saranno sempre. Godetevi ciò che state vivendo e viva l’amore”.

Con l’ospitata di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia il conduttore Alfonso Signorini ha voluto celebrare l’amore. Prima però c’è il bebè, si chiamerà Gabriele e potrebbe nascere da un momento all’altro: è atteso in questa settimana, tanto che Clizia e Paolo hanno portato persino la borsa dell’ospedale dietro, pronti a qualsiasi evenienza. Vogliono che il padrino del bambino sia proprio Alfonso Signorini. “Lo battezzerai tu”, gli dicono. Lui accetta esplodendo di gioia.