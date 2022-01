“Uno schifo, è gravissimo”. Alfonso Signorini massacrato dal pubblico dopo quello che successo al GF Vip

Durante l’ultima puntata del GF Vip 6 è andata in scena una sfuriata di Alfonso Signorini contro alcuni vipponi, ma su Twitter il conduttore è stato massacrato per non aver rimproverato Katia Ricciarelli, protagonista di scivoloni e pesanti critiche contro alcune concorrenti del GF Vip 6.

“Soleil chi nomini. Scusate, perché altrimenti interrompo il collegamento. – ha detto un furioso Alfonso Signorini – No, però scusate, poi io mi arrabbio. L’educazione insegna che se io vi dico: ‘Per cortesia, silenzio’, fate silenzio. Ma come siete stati educati. In tre anni, è la prima volta che mi capita un disagio di questo tipo, dico la verità. È un disagio”. E ancora: “Scusate, se io dico: ‘Silenzio’ dovete avere rispetto. Ma non perché sono io, perché c’è chi sta facendo un lavoro. È anche per il pubblico a casa che non capisce niente. La prossima volta interrompo il collegamento e mi collego con gli amici a casa, con cui sicuramente avrei un dialogo più fruttuoso”.

GF Vip 6, il pubblico contro Alfonso Signorini

Dopo lo scontro con Soleil Sorge, Lulù si è lasciata andare pronunciando una parolaccia e Alfonso Signorini ha invocato l’intervento del GF Vip:”Un’eleganza d’altri tempi. Io devo dire che qualche provvedimento disciplinare verso questi ragazzi, lo dico ufficialmente, va preso. Anche se è l’una del mattino, non si può legittimare un atteggiamento così volgare, maleducato e saccente. No. Scusate, lo chiedo ufficialmente al Grande Fratello. Dobbiamo prendere un provvedimento disciplinare, perché io così non vado avanti”.





Nessun cenno, però, alle frasi pronunciate da Katia Ricciarelli, cosa che ovviamente ha fatto infuriare i telespettatori. Dopo aver dato della cattiva madre a Miriana Trevisan, parlando di Lulù Selassiè la cantante ha pronunciato: “Quella scimmia lì.. ah non si può dire“. “Una donna viene accusa di non essere una buona madre (accusa gravissima) e il conduttore pensa bene di spalleggiare i deliri di Katia e Soleil, due che quando aprono bocca vomitano frasi imbarazzanti. Tanta stima per Miriana, tanta pena per tutto il resto #GFVIP”, si legge sui social.

Hanno tolto gli sponsor probabilmente perché si sono dissociati da Katia e ovviamente non viene detta in puntata la motivazione ma ancora coperta…

Si sente Katia dire "menomale che non ci hanno tolto santero" FATE VEDERE LA VERITÀ #gfvip #Lulù pic.twitter.com/HR4qGVJhYG January 3, 2022

Squalificate Alfonso Signorini da Mediaset proprio January 3, 2022

“Certo perché la Ricciarelli non dice mai cattiverie a nessuno” miriana che stronca Alfonso e la sua ipocrisia con una frase. #GFvip #alfonsosignorini #Miriana #Katia pic.twitter.com/u0A6LlbnEE January 3, 2022

“Mai trovata simpatica la Ricciarelli, ma non credevo potesse raggiungere simili livelli di bassezza umana”, “Alfonso Signorini che stasera farà finta di niente mentre gli sponsor si stanno ritirando a causa del nonnismo, bullismo, machismo, ipermachismo, misoginia fatta da Katia Ricciarelli nei confronti delle altre donne”. Insomma, un vero massacro social per Alfonso Signorini, che in puntata non ha fatto nessun accenno alle parole di Katia Ricciarelli.