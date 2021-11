Grande Fratello Vip 6, scoppia il caos. Cambiamenti in vista previsti per il reality show di Alfonso Signorini, eppure questo sta avvenendo non senza il vortice che solo le polemiche sanno causare. Alla luce di uno slittamento del programma che terrà compagnia i telespettatori fino a marzo 2022, voci di corridoio parlano di ben 10 nuovi inquilini. Ma su due nomi, scoppia la bufera.

Si tratta proprio di Giulio Raselli e di Giulia Cavaglià, che dallo studio di Uomini e Donne si sarebbero ritrovati come concorrenti della casa più spiata d’Italia. Peccato però che qualcosa non sia andato come sperato. “Dopo una bella quarantena, non entrano più ma i motivi sono ancora ignoti”. Questa l’indiscrezione relativa a Raselli e a Cavaglià lanciata da Deianira Marzano.

Very Inutil People così riporta sulla questione spinosa: “La Cavaglià, 26 anni, e Raselli, 31 anni, avevano effettivamente firmato il contratto e fonti a loro vicine ci avevano rivelato che stavano seguendo in questi giorni il periodo di quarantena obbligatoria a Roma, per prepararsi a entrare nelle prossime settimane”.





“Qualcosa però deve averli infastiditi al punto tale che entrambi hanno lasciato la struttura in cui alloggiavano, probabilmente in seguito a una discussione con la produzione per delle modifiche contrattuali o lo slittamento del loro ingresso”.

Un vero e proprio scoop, non credete? E Deianira non poteva che aggiungere qualche dettaglio: “Pare abbiano fatto una scenata, lei soprattutto perché sono sclerati stando qualche giorno in hotel. Lei pare abbia inneggiato al sequestro di persona e minacciato di chiamare i Carabinieri. Si è fatta venire a prendere dal padre”.