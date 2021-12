Un’altra puntata movimentata al GF Vip 6 e non solo nella Casa, anche in studio. Epica l’uscita di scena di Sonia Bruganelli, che ha discusso con Alfonso Signorini e preferito lasciare la sua postazione per un’ora buona. Nel dettaglio, il conduttore ha chiesto all’opinionista di dire la sua, ma è stato interrotta poco dopo da Alex Belli.

A quel punto il padrone di casa ha zittito entrambi e Sonia Bruganelli non ha potuto fare a meno di protestare dopo che le ha tolto la parola: “Te l’ho data e te la posso anche togliere, tu non sei qua. Se ti dico parla, parli, se ti dico stop mi lasci parlare”, ha detto Signorini. E qui, stando alle ricostruzioni, lady Bonolis avrebbe mandato a quel paese Signorini, per poi abbandonare lo studio del GF Vip 6 e lasciare vuota la sua sedia.

Aldo Montano e Alex Belli, finisce quasi in rissa al GF Vip

Ma questa non è stato l’unico “fuori programma” nella 29esima puntata del GF Vip 6. Un altro è avvenuto durante il confronto tra Aldo Montano e Alex Belli. Entrambi ex vipponi, all’inizio erano molto legati poi hanno finito per discutere pesantemente nella Casa, col campione olimpico che ha tirato addosso qualche manata all’attore.





Lunedì sera, dopo le clip sui rispettivi commenti a caldo dopo l’uscita dal GF Vip 6, Aldo Montano si è fermato giusto un attimo prima che scattasse la rissa con Alex Belli. “Sto a casa tua non voglio fare piazzate con ‘sto soggetto – ha detto a Signorini che li ha subito divisi – La cosa che mi dispiace è che io ci ho creduto, ci ho creduto in lui, ma ha fregato tutti”.

Ma Alex Belli al GF Vip 6 ha continuato a dire di aver smascherato l’atleta per la persona che realmente è: “Il nostro legame si è spezzato perché ho visto le cose che pensa, è venuto fuori. Io ti ho fatto venire fuori per quello che sei”. E quando si è messo di mezzo Samy ha ri-sbottato: “Ancora parli tu? Sei pregato di stare zitto perché questo è un affare tra me e Aldo e tu non c’entri niente in tutto questo”.