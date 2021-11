Il ‘Grande Fratello Vip’ è nel vivo e ormai si stanno delineando in maniera sempre più marcata le dinamiche all’interno della Casa. Ma il reality show potrebbe proseguire almeno fino a febbraio 2022 e si parla già di nuovi concorrenti pronti a stravolgere il programma. Tra i nomi circolati con insistenza nelle ultime settimane ci sono stati quelli di Albano Carrisi e della figlia Jasmine Carrisi. Il primo ha optato per ‘Ballando con le stelle’, anche se dopo appena tre puntate ha abbandonato la trasmissione.

A proposito dello show di Milly Carlucci, il cantante di Cellino San Marco ha deciso di abbandonare la trasmissione. Il motivo? I problemi di salute della ballerina Oxana Lebedew, che da tre puntate si esibisce con un tutore al piede. La cosa incredibile è che nonostante l’infortunio, la russa ha continuato a ballare ma Al Bano ha fatto un passo indietro in modo da dare alla sua insegnante la possibilità di guarire in maniera appropriata. Come spiegato da Milly Carlucci Al Bano potrà tornare tra qualche settimana.

Sia Albano Carrisi che Jasmine hanno preferito non prendere in considerazione la possibilità di cimentarsi al ‘GF Vip 6’. E in tanti si sono chiesti le ragioni di questo rifiuto, nonostante la produzione e Alfonso Signorini abbiano fatto di tutto pur di averli su Canale 5. E proprio l’artista pugliese ha confermato questo interesse da parte della trasmissione e anche il loro rifiuto. In un’intervista a ‘Novella 2000’, ha spiegato perché ha deciso di respingere al mittente la proposta e come ha gestito la cosa la figlia.





Entrambi hanno dunque voluto non prendere parte all’edizione numero sei del ‘Grande Fratello Vip’ e Albano Carrisi è sceso nei dettagli, riferendo cosa sia successo realmente: “A mia figlia Jasmine gliel’hanno chiesto. E l’hanno chiesto anche a me, ma ho detto di no perché non credo che sia un contesto adatto a me. Mia figlia ha deciso in autonomia e anche lei ha detto no. Con lei, come con tutti i miei figli non discuto e nemmeno cerco di orientare le loro scelte. Se sbagliano, possono imparare dai loro errori”. Lei tra l’altro vuole concentrarsi sulla musica.

Jasmine Carrisi ha sorpreso recentemente tutti in modo assolutamente positivo, durante la sfilata sul red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia. Si è fatta vedere con un abito di colore rosso e un taglio di capelli diverso e stupendo, più corto del solito. La ragazza è sembrata una vera e propria diva ed è stato impossibile trovare qualche commento negativo sul suo conto. Favolosi anche i gioielli scelti.