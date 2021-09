“Oddio ma che cos’è?”. GF Vip 6, paura per Adriana Volpe in camerino: è successo pochi minuti prima della diretta

Una puntata ricca di colpi di scena quella andata in onda ieri del GF Vip 6, protagonista è stata Adriana Volpe. La showgirl è stata al centro di un botta e risposta con Sonia Bruganelli ma non solo. Lo scontro tra le opinioniste ha agitato il popolo della rete. Una notizia attesa visto che non solo tra le due non sembra correre buon sangue ma, di più, hanno aspetti caratteriali opposti. Adriana più solare, Sonia più riflessiva. Per chi non avesse visto la puntata ecco i fatti.



Sonia Bruganelli ha raccontato quanto accaduto durante la serata in cui ha incontrato Magalli. L’opinionista ha fatto sapere che si trovava in un locale, dove era presente anche Giancarlo. Quest’ultimo avrebbe iniziato a parlare con Paolo Bonolis. Poco dopo però Magalli ha iniziato a commentare il lavoro di Sonia Bruganelli, alla quale ha chiesto come si trova a svolgere il ruolo di opinionista a fianco ad Adriana. A questa domanda, la Bruganelli ha risposto semplicemente di essere molto diversa dalla collega.



Poco dopo, la moglie di Bonolis ha spiegato di essere stata lei a chiedere a Magalli di scattare una foto insieme. Uno schiaffo in faccia mica dopo per Adriana Volpe che non si è lasciata benissimo con l’ex conduttore de i Fatti Vostri. Che non fosse una puntata semplice per lei si era comunque già capito dai preparativi.







Proprio durante il trucco e parrucco antecedente la diretta Adriana Volpe è stata vittima di uno scherzo che pare l’abbia spaventata non poco. A dare testimonianza è lei stessa nel corso di una delle sue storie Instagram. Nei filmati, Adriana Volpe si trova nel camper-camerino e si sta preparando per la diretta. L’ex gieffina condivide con i follower consigli sul look. Ma durante la conversazione social avviene qualcosa di inaspettato.





Dal niente infatti spunta fuori una figura alla sue spalle che l’ha fatta saltare sulla sedia. Si tratta di un uomo con un cappuccio in stile Gobbo di Notre Dame. Adriana Volpe, spaventata, urla: “Che paura!”. Poco dopo però si scopre cosa è successo. Si tratta di uno dei collaboratori dell’opinionista che le ha tirato uno scherzo. Adriana, dopo lo spavento, scoppia in una risata.