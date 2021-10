Si è svolta una nuova puntata in diretta del ‘GF Vip 6’ e non sono mancate polemiche e commozioni. C’è stato un furibondo scontro tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo. C’è anche stato il racconto commovente di Lulù Selassié, vittima di revenge porn quando aveva appena 15 anni. Ma adesso sta circolando in rete un video, che incastrerebbe alcune concorrenti del reality show di Canale 5. Si sarebbero infatti rese protagoniste di un accordo segreto, prima dell’appuntamento televisivo.

A proposito di Lulù, la giovane ha rivelato: “Ho dei comportamenti infantili e non è soltanto per colpa mia. Nella mia vita ho avuto persone che mi hanno fatto delle cose brutte e pesanti. Hanno creato in me delle insicurezze e delle debolezze, non riesco a cancellare queste situazioni. Un uomo mi seguiva ovunque e mi ha ricattato per alcuni scatti. Mi faceva fare di tutto, non lo dicevo a nessuno per paura. Avevo sempre l’ansia, a lui dicevo di smetterla perché non ce la facevo più. Mi arrabbiavo e gli chiedevo di finirla”.

Durante un discorso tra alcune vippone nella Casa più spiata d’Italia, una delle concorrenti del ‘GF Vip 6’ ha detto: “Quindi tu vai su N? Ah, tu D? Allora, tu D e lei A. Così mi hanno detto”. Ma poi si è materializzato qualcosa che ha scombinato i loro piani, infatti Alfonso Signorini ha annunciato che le uniche che potevano essere nominate erano le donne. Infatti, quelle iniziali apparterrebbero a Nicola Pisu, Davide Silvestri e Alex Belli, ma nessuno ha quindi potuto nominare questi vipponi.





A mettersi d’accordo al ‘GF Vip 6’ sulle nomination sarebbero state Raffaella Fico, Carmen Russo e Francesca Cipriani. Ed è stato pubblicato un filmato sui social network. Poi l’ex di Mario Balotelli ha affermato in puntata: “Ti dico la verità. Non l’avrei votata ma in questo gruppo sono costretta a farlo. Voto Miriana. Questa settimana è stata molto carina con me, non avrei voluto però nel gruppo, ad esclusione”. E Carmen Russo: “Io per esclusione, perché c’è un rapporto con tutte e altre non sono nominabili, sono costretta a votare Miriana”.

Intanto, dopo la puntata Soleil Sorge ha parlato molto con Gianmaria Antinolfi. E per metterlo in guardia ha sganciato una vera e propria bomba su Sophie: “Vedo che da parte sua mi soffre, mi imita, fa le cose… alla prima si incattivisce. Io cerco di essere carina con lei a prescindere da te. Io ero lì a cena con sai chi… che le diceva di fare A, B, C, D davanti ai miei occhi e le mie orecchie”.