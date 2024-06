L’Italia è fuori dall’Europeo dopo l’ennesima prestazione imbarazzante. Tuttavia gli italiani hanno fatto sentire il loro sostegno seguendo in massa la gara valevole per gli ottavi di finale contro la Svizzera persa per 2-0. La partita è stata trasmessa da Rai1 e ha totalizzato ben 10 milioni e 692mila spettatori pari al 64,3% di share (primo tempo a 10 milioni e 321mila e il 65.8%, secondo tempo a 11 milioni e 70mila e il 62,9%).

In ogni caso la partita dell’Italia è stata trasmessa a partire dalle 18 e dunque i programmi del prime time hanno giocato ‘alla pari’. Nella serata di ieri, sabato 29 giugno, su Rai1 è andata in onda la trasmissione sportiva Notti Europee, che dalle 20:40 alle 22:03, è stata seguita da 3milioni e 66mila spettatori (20,7%). Su Canale5 Paperissima Sprint ha totalizzato 2 milioni e 130mila spettatori con il 14,2%.

Brutta botta per Gerry Scotti, lo “Show dei record” non va

Su Rai1 I ribelli del weekend è stato scelto da 904mila spettatori pari al 7,9% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record condotto da Gerry Scotti, in replica, ha raccolto davanti al video 1 milione e 226mila spettatori con uno share del 12,2%. Su Rai2 La follia della mia gemella ha raccolto 840mila spettatori (6,3%). Su Italia1 Windstorm 3 – Ritorno alle origini ha conquistato 757mila spettatori pari al 6%.

Su Rai3 Fernanda ha totalizzato 789mila spettatori e il 5,8%. Su Rete4 Il pesce innamorato ha conquistato 632mila spettatori (4,9%). Su La7 Ricordati di me ha registrato 370mila spettatori con il 2,9%. Su Tv8 4 Ristoranti di Alessandro Borghese ha raccolto davanti alla tv 454mila spettatori (3,2%). Sul Nove Tutta la Verità – Il Delitto di Avetrana è stato visto da 363mila spettatori con il 3,2%.

Sul 20 First Strike è stato scelto da 378mila spettatori (2,7%). Su Rai4 Army of One ha totalizzato 429mila spettatori (3,1%). Su Iris Rapina a Stoccolma ha conquistato 256mila spettatori pari all’1,8%. Su RaiMovie La seconda chance è stato visto da 176mila spettatori (1,3%). Su TopCrime Poirot ha tenuto davanti alla tv 264mila spettatori (1,9%).

