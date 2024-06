Colpo di scena alla vigilia del matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Ieri sera, a sorpresa, un evento del tutto inaspettato ha allietato la vigilia del matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Quanto accaduto ha colto di sopresa sia la futura sposa che gli invitati, durante il party pre-wedding organizzato nella stessa località in Toscana, location delle nozze.

Ignazio ha voluto stupire la sua amata futura moglie con un gesto d’altri tempi. E lei sembra aver particolarmente apprezzato il gesto. La scena è stata ripresa da alcuni degli invitati e pubblicata sui social, dove è diventata rapidamente virale. “È il matrimonio perfetto”, si leggeva tra i vari commenti a corredo di queste immagini. Scopriamo insieme cosa ha fatto Ignazio per scatenare tanto clamore.

Nozze vip, Ignazio Moser spiazza tutti e Cecilia resta a bocca aperta

Serenata per Cecilia. Nel bel mezzo del party che si svolgeva ieri sera in questa location da mille e una notte, Ignazio ha impugnato il microfono e rivolgendosi a Cecilia che lo seguiva dall’alto di una balconata le ha dedicato una romanticissima serenata. Dopo aver intonato una parte della canzone, ha poi coinvolto tutti gli invitati in un coro, amplificando così ancora di più il suo messaggio d’amore.

“Chi non ha mai visto nascere una Dea, non lo sa che cos’è la felicità”. Con queste parole di Cesare Cremonini (dalla canzone “Stella di Broadway”), Ignazio Moser ha dedicato la serenata alla sua amata Cecilia Rodriguez. Lei osservava Ignazio dall’alto, da una specie di balcone. Il gesto di Ignazio l’ha impressionata particolarmente.

La serata è proseguita con balli e brindisi, mentre gli invitati si godevano l’atmosfera incantata creata appositamente per l’occasione. La musica, le luci soffuse e il panorama mozzafiato delle colline toscane hanno reso l’evento ancora più magico.

La serenata di Ignazio è stata senza dubbio il momento clou della serata, ma non sono mancati altri momenti emozionanti e sorprese organizzate dagli amici e dai familiari della coppia. Il clima di festa e gioia ha anticipato quello che si preannuncia essere un matrimonio da favola, con Cecilia e Ignazio pronti a dirsi il fatidico “sì” in una cornice da sogno.