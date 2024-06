Un altro matrimonio vip in questa estate 2024. Anzi super vip e col pancione. La figlia più piccola della star ha sposato il fidanzato e futuro papà circa 10 giorni fa ma le foto ufficiali della cerimonia sono state diffuse solo in queste ore da People, che ha raccontato anche i dettagli delle nozze davanti a circa 130 invitati e nella villa del suo famoso papà.

“Con una famiglia numerosa come la mia, il nostro matrimonio è stato più intimo. C’erano solo i familiari stretti, i loro partner, e gli amici di famiglia, e i nostri” ha commentato la sposa, 27 anni e in dolce attesa, sempre al tabloid. Erano presenti tutti i sette fratelli della sposa e il padre.

Matrimonio col pancione per la figlia super vip

Morgan Eastwood, la figlia più piccola di Clint Eastwood e nata dal matrimonio dell’attore con Dina Ruiz, ha sposato Tanner Koopmans. Gli sposi hanno celebrato le loro nozze al Mission Ranch di Carmel, in California, acquistata nel 1986 dal celebre attore, oggi 94enne, che è stato sindaco di Carmel dal 1986 al 1988.

Il papà di Morgan, il mitico Clint Eastwood, ha accompagnato la figlia all’altare, emozionato e sorridente: “Lui è stato adorabile, abbiamo deciso lo svolgimento del rito all’ultimo minuto” ha continuato la neo sposa. Presente, ovviamente, anche la mamma, Dina Ruiz, con il marito Scott Fisher. “Se esiste la perfezione, l’abbiamo appena trovata tutti. Siete la coppia più bella da questa parte della luna. Vi amiamo tanto”.

Ora, dopo il Sì, la nascita del primo figlio per Morgan Eastwood, che renderà così l’attore nonno per la sesta volta. Non è stato svelato il sesso del bebè che l’attrice, figlia d’arte, porta in grembo ma la sorella Francesca ha rivelato tempo fa che lui è “un nonno straordinario”.