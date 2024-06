Martina si è sposata, il cantante italiano l’ha accompagnata all’altare con un’emozione incredibile. Lo ha raccontato lui stesso su Instagram, dove ha condiviso il video di quel momento, “uno dei più emozionanti della mia vita” e le foto più belle delle nozze. “Uno dei momenti più emozionanti della mia vita – ha esordito su Instagram – Accompagnare Martina per un breve tratto verso l’altare. In un secondo ho rivisto passarmi davanti lei piccola, lei adolescente e lei ora donna in carriera“.

“Il tempo è volato – ha continuato nella didascalia del post – Quando sono tornato al mio posto in chiesa ho ringraziato in silenzio perché non era scontato fossi lì…che in tanti di noi fossero lì….addirittura c’era la bisnonna dello sposo. 101 anni che mai avrebbe sperato in così tanto. È stato tutto un privilegio una vera grazia. È nata una nuova famiglia! Dio e noi ne eravamo testimoni”.

Il cantante italiano troppo emozionato: la figlia si è sposata

Ad aver pronunciare il fatidico sì è stata Martina Imarisio Neviani, la figlia della moglie di Nek, Patrizia Vacondio, da cui ha avuto anche l’altra figlia Beatrice nel 2012. Il cantante ha sempre avuto un ottimo rapporto con la primogenita della donna che ha sposato, tanto che la ragazza ha deciso di farsi accompagnare all’altare sia dal papà biologico che da quello “adottivo“.

Non solo. Martina ha anche voluto, tra i suoi cognomi, quello di Nek, Neviani, tanto è forte il legame con l’artista. Che tempo fa al Maurizio Costanzo Show raccontò che Martina aveva solo un anno quando lui incontrò colei che sarebbe poi diventata sua moglie.

E nel corso degli anni è diventato per lei il suo “secondo papà”, come dimostra anche il fatto che l’ha voluto al suo fianco mentre raggiungeva il fidanzato all’altare. Tantissimi fan e anche amici vip hanno commentato il post del cantante, come Alba Parietti, Benjamin Mascolo, Silvia Notardigiacomo, Elisa D’Ospina, Paola Iezzi.