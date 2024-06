Mara Carfagna si è sposata. Tra i tanti matrimoni vip della stagione, quello dell’ex ministra e di Alessandro Ruben è stato sicuramente il più top secret di tutti: nessun annuncio ufficiale e collaboratori e amici della coppia che hanno mantenuto lo stretto riserbo. Fino all’indiscrezione lanciata da Dagospia e poi confermata al Corriere del Mezzogiorno da fonti vicine agli sposi.

Le nozze sono andare in scena a Sorrento, a Villa Zagara e ora Dago pubblica anche qualche scatto della cerimonia. Per entrambi seconde nozze. Lei, nel 2011, si sposò con il costruttore romano Marco Mezzaroma e Silvio Berlusconi fece da testimone alla sposa. A distanza di un anno, però, si sono lasciati e nel 2015 Mara Carfagna ha conosciuto Alessandro Ruben.

Leggi anche: “Tuo marito… Sappiamo”. Choc su Mara Venier e Nicola Carraro, il commento squallido e lei non resta zitta





Mara Carfagna si è sposata: le prime foto del matrimonio segreto

Chi è Alessandro Ruben. Avvocato romano classe 1966, è stato consigliere dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e dal 2017 membro della Commissione nazionale dell’Anti-Defamation League. Nato. Dal 2010 al 2013 è stato presidente del gruppo di collaborazione parlamentare Italia-Stati Uniti.

A unirlo a Mara Carfagna in matrimonio civile, dovrebbe essere stato il sindaco di Sorrento Massimo Coppola. E arrivando al momento del Sì, nelle foto pubblicate da Dagospia la sposa appare favolosa, come una principessa. Ad accompagnarla all’altare è stata la figlia Vittoria, avuta 4 anni fa dal neo marito.

L’abito scelto dall’ex ministra è bianco, ricoperto di decorazioni sul corpetto, svasato sul fondo e completato da un velo di tulle. Lo sposo ha optato per il classico abito blu classico con una cravatta celeste. Al matrimonio top secret della coppia non è passata inosservata la presenza di autorità, tra le quali ministri ed ex ministri.