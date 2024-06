Mara Venier ‘sbrocca’ dopo il commento di una follower. È una giornata importante per la popolare conduttrice di “Domenica In“. Oggi, venerdì 28 giugno, è infatti il 18esimo anniversario del matrimonio con l’amore della sua vita Nicola Carraro. I due sono lontani, Mara si trova in una masseria a Brindisi dove si sta rilassando prima degli impegni di lavoro.

Tuttavia Nicola è riuscito comunque a sorprendere sua moglie inviandole un bel mazzo di rose rosse, simbolo di amore e passione. E Mara è apparsa molto sorpresa e felice per il regalo: “Amore mio oggi sono 18 ….ti risposerei domani ….anche lontani ma sempre più uniti e vicini ….Che sorpresa le rose ….Ti amo” ha scritto sui social. Tuttavia qualcosa ha turbato questa giornata così importante.

In tantissimi hanno fatto gli auguri a Mara Venier e a Nicola Carraro. Simona Ventura, ad esempio, ha scritto: “Siete maggiorenni !🩷auguri e complimenti a voi 🩷🩷🩷”. Eleonora Daniele ha commentato: “Auguri pieni di affetto ❤️❤️❤️” mentre l’inviato de Le Iene Giulio Golia ha messo semplicemente tre cuori “❤️❤️❤️”. Ma non è mancato il commento che ha mandato su tutte le furire Mara.

Un’utente ha infatti scritto: “Buon anniversario…. Cara Mara ci hai visto lungo…è ricco, non c’è mai, se sciala”. Parole che non sono piaciute per niente alla conduttrice che infatti ha prontamente risposto al commento ‘cattivo’. Mara Venier ha infatti scritto: “Sei una piccola donna meschina!“.

Non è la prima volta che Mara Venier si scaglia contro un follower per un commento fuori posto. La conduttrice è particolarmente legata ai suoi affetti familiari e non accetta che qualcuno faccia battute o sparga veleno. Basti pensare che qualche giorno fa ha fatto gli auguri a Renzo Arbore, col quale ha avuto una lunga storia d’amore, chiamandolo “amore” e qualcuno ha avuto qualcosa da ridire…

