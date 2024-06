Una grandissima emozione per Mara Venier. La popolare conduttrice proprio nei giorni scorsi ha fatto un annuncio che ha lasciato il pubblico perplesso e dispiaciuto. La signora della domenica, infatti, ha rivelato che la prossima edizione di “Domenica In”, la 16esima, sarà anche l’ultima: “Sicuramente sarà l’ultimo anno mio, perché non è che posso arrivare a Domenica In col bastone“.

Mara Venier ha anche fatto il nome di chi potrebbe sostituirla: “Sarebbe perfetto Alberto Matano, dopo di lui fra qualche anno anche Stefano De Martino. Pure lui è in gamba”. Ma nelle ultime ore c’è stato spazio per altro. Una serata davvero particolare per Mara Venier che insieme al nipote Giulio e la sua fidanzata, la figlia Elisabetta Ferracini e Fabiola Sciabarrassi ha assistito al concerto di un suo idolo.

Mara Venier al concerto di Ultimo: “Mi hai preso l’anima”

In queste serate, sabato 22, domenica 23 e lunedì 24 giugno, completamente sold out, Ultimo ha intrattenuto il pubblico di Roma con il suo nuovo tour “Ultimo Stadi 2024 – La favola continua”. E tra gli spettatori c’era anche Mara Venier con nipote, fidanzata, figlia e Fabiola Sciabarrassi, moglie di Pino Daniele. Per zia Mara è stata una serata speciale. E dopo aver cantato e ballato la conduttrice è andata nel backstage per salutare il cantautore.

Mara Venier è un’autentica fan di Ultimo, vero nome Niccolò Moriconi, e quando può è sempre presente ai suoi tour. Non poteva perdersi il concerto di Roma all’Olimpico. La conduttrice ha condiviso coi suoi follower alcuni momenti dell’evento, dalla splendida cornice che si è andata riempiendo di spettatori agli scatti con i suoi alle canzoni: tantissimi i video pubblicati nelle story Instagram da Mara.

Mara Venier appare nelle numerose foto e nei tanti video condivisi davvero scatenata. Molte le emozioni vissute, come l’abbraccio a Ultimo che ha incontrato nel backstage: “Niccolò mio, questo abbraccio dice tutto! – ha commentato Mara nella dedica – Grazie grande Ultimo per regalarci così tanto amore. Tu mi hai preso l’anima ieri sera”.

