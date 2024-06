Mara Venier non è mai stata così chiara come adesso. Anche nelle ultime ore la conduttrice di Domenica In ha ammesso che ha intenzione di fermarsi. Ha preannunciato l’intenzione di lavorare anche nella prossima stagione televisiva, ma poi non ci saranno più speranze di rivederla nella trasmissione domenicale di Rai1. E ha finalmente spiegato la ragione principale di questa scelta.

Infatti, Mara Venier è ormai arrivata ad una conclusione, nonostante Domenica In sia una parte imprescindibile della sua vita. Nel corso di una sua intervista a TG1 Mattina Estate, davanti a Giorgia Cardinaletti ha anche fatto il nome del suo successore: “Sarebbe perfetto Alberto Matano, dopo di lui fra qualche anno anche Stefano De Martino. Pure lui è in gamba”.

Leggi anche: “Lui dopo di me”. Domenica In, Mara Venier prepara il passaggio del testimone





Mara Venier, perché condurrà Domenica In solo per un altro anno

Ormai Mara Venier è diventata il volto più amato del pubblico di Rai1, che a Domenica In la apprezza da ormai tanti anni. Quella 2024-2025 sarà la sua sedicesima edizione e a questo punto l’ultima. Anche in passato aveva annunciato l’addio, per poi ritrattare, ma stavolta è determinata ad andare fino in fondo per un motivo particolare.

Mara ha quindi esclamato: “Sicuramente sarà l’ultimo anno mio, perché non è che posso arrivare a Domenica In col bastone“. Ma Giorgia Cardinaletti ha subito fatto una battuta: “Vediamo, non lo diciamo troppo presto”. Ma lei ha confermato tutto: “Lo dico sempre ma sarà così, devo dire che già vivo una tragedia dentro casa perché mio marito Nicola non era assolutamente d’accordo e probabilmente ha ragione anche lui”.

Mara Venier annuncia a #Tg1MattinaEstate che la prossima edizione di #DomenicaIn (2024-2025) sarà l'ultima che condurrà. pic.twitter.com/VI1iTh23gL — Niccolò Fabbri (@niccolo_fabbri) June 3, 2024

A Domenica In Mara Venier ha lavorato dal 1993 al 1997, poi dal 2001 al 2003, dal 2004 al 2006, nella stagione 2013-2014 e poi di fila dal 2018. Ma nel 2025 dovrebbe arrivare la sua ultima esperienza.