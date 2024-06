Ieri si è chiusa la stagione di Domenica In, Mara Venier ha saluto tutti e non ha nascosto un pizzico di commozione. Chiamata a rispondere da Il Messaggero a quali siano stati i momenti più emozionanti della stagione risponde: “Mi vengono in mente gli incontri con Don Mazzi e i ragazzi della sua comunità Exodus, ma anche i due con Daniela Di Maggio, la mamma del 24enne musicista Giovanbattista Cutolo, conosciuto da tutti come Giogiò, ucciso senza motivo da un minorenne, la scorsa estate, in una piazza di Napoli”.

Ma quella che ieri ha vissuto il suo atto conclusivo è stata, per stessa ammissione della conduttrice, l’annata più difficile. Il motivo? Il comunicato della discordia letto dopo Sanremo e la polemica scattata intorno a Ghali che, senza mai nominare Israele e Gaza, aveva parlato apertamente di genocidio al di là del mare.





Domenica In, Mara Venier lancia il conduttore del futuro

“Oggi – commenta Mara Venier in un’intervista concessa al Messaggero – non lo rileggerei. Io lo lessi praticamente in diretta, ne ignoravo il contenuto”. Le polemiche erano fioccate e perfino Mara, amatissima dal pubblico, non era stata risparmiata da accuse che, è sicuro, devono averle fatto molto male. Mara che ora guarda al futuro.

Per lei ci sarà un ruolo al cinema nel nuovo film di Ferzan Ozpeteck, e almeno ancora un anno a Domenica In. Racconta: “L’ad Roberto Sergio, che è un amico a cui voglio molto bene, mi ha chiesto fortemente di rimanere, anche se devo ancora firmare il contratto. Quelli che si erano già messi in fila, e sono tanti, devono aspettare ancora (ride, ndr)”. Ma la sua non sarà una conduzione in solitaria.

Mara chiede un cambio per il futuro: “Sento il desiderio di non essere più sola, mi piacerebbe dare spazio e possibilità ad altri. Spero di trovare le persone giuste. Mi piace molto un’attrice comica come Barbara Foria, anche perché sto pensando di coinvolgere solo donne. Vedremo. Devo parlarne con Mellone”. Per il futuro del programma, quando arriverà il momento della pensione, ha le idee chiare. “Il mio successero? Alberto Matano. Lui sarebbe perfetto. E dopo di lui, fra qualche anno, a Stefano De Martino. Anche lui è in gamba”.