Chiara Ferragni e Fedez, arriva la segnalazione bomba. Nelle ultime settimane la cronaca rosa ha riempito le pagine dei giornali e i servizi tv delle indiscrezioni e voci sulla rottura tra l’influencer e il rapper. Proprio nelle ultime ore l’imprenditrice digitale è stata pizzicata ad un pranzo speciale in zona Porta Genova, a Milano, in compagnia di un uomo misterioso. E non si tratterebbe dell’amico Angelo Tropea.

“Probabilmente il suo accompagnatore – ha fatto sapere Gente – mentre lei chiamava l’autista, si dileguava dall’uscita secondaria”. Da quando si è lasciata con Fedez, continua il settimanale Gente “le sono stati attribuiti diversi flirt sulla carta, ma niente che la inchiodasse come invece è successo a Fedez”. Quest’ultimo è stato infatti beccato nell’ordine, in compagnia di Ludovica Di Gresy, poi con Garance Authiè e infine con la modella Violeta Toloba. Ma adesso arriva una segnalazione clamorosa.

Chiara Ferragni e Fedez a cena insieme: cosa succede

Nei giorni scorsi i follower hanno notato che sia Chiara Ferragni che Fedez si trovavano a Forte dei Marmi. Soltanto una coincidenza? Va detto che i due non hanno fatto nulla per depistare il gossip, anzi proprio loro hanno condiviso foto confermando la loro presenza nella nota località balneare. Nel frattempo l’influencer ha lanciato frecciatine all’ex e il cantante ha inserito riferimenti alla mamma dei suoi figli nell’ultimo pezzo: dunque non pare esserci spazio per un’ipotetica riconciliazione.

Ma adesso è arrivata una segnalazione: “Chiara Ferragni e Fedez ieri allo stesso tavolo a cena in un bagno a Forte dei Marmi – racconta una testimone a Deianira Marzano – al Vesta Fiori Chiari e tuttora sono lì. Era severamente vietato fare foto, i camerieri controllavano i tavoli. Erano su un tavolo da circa 50 persone. Fedez ha pubblicato una storia a cena in una grande tavolata, si sente la voce di Chiara. Oggi sono con i bambini tutti insieme”.

La stessa esperta di gossip ha commentato: “Vabbè ci sta! Nonostante tutto io ci spero sempre”. Tuttavia poco dopo un’altra segnalazione ha gettato acqua sul fuoco dell’ipotetico ritorno di fiamma. Fedez, infatti, è stato avvistato in un luogo diverso da quello rivelato precedentemente e con lui non c’era Chiara: “Fedez ora al Doride a Marina di Carrara con amici, zero donne“. Insomma la riconciliazione al momento sembra un’ipotesi remota, anzi remotissima, praticamente impossibile.

