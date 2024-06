Chiara Ferragni e Fedez, altro che riavvicinamento. I rapporti tra i due ormai ex sarebbero sempre più tesi. La rivelazione arriva da Alessandro Rosica, esperto di gossip e spettacolo conosciuto come l’investigatore social. La notizia sarebbe la pietra tombale sulle speranze di una ricomposizione della crisi coniugale. Speranza nutrite dai fan dei Ferragnez. E c’entrano i figli della coppia vip, Leone e Vittoria.

Sia Fedez che Chiara Ferragni in questi giorni si trovano in Versilia, una località di villeggiatura molto cara alla coppia. Questa circostanza però non deve trarre in inganno. Si è saputo poi che i due stanno trascorrendo alcuni giorni di relax al mare, ma a debita distanza l’uno dall’altro: lei soggiorna nell’hotel che frequentava all’epoca insieme al marito, lui invece pernotta in un’altra residenza non meglio specificata.

Leggi anche: “Ma ci dite qualcosa?”. Chiara Ferragni e Fedez, notizia choc: i fan se ne sono accorti





Chiara Ferragni e Fedez, nuova tensione: c’entrano i figli

Intanto arriva la notizia: tra Chiara e Fedez è sempre più gelo, come dimostra una decisione presa da poco da lui. Una bomba di Alessandro Rosica, l’investigatore social che già altre volte ha fatto scoperte in anteprima sulle due celebrità: “Dopo aver sfornato una canzone contro le amiche tossiche di Chiara (ha super ragione) oggi sono pronto a darvi l’ennesimo scoop”.

Continua sempre Rosica: “Ebbene sì! È guerra totale tra i Ferragnez. Federico avrebbe deciso di tutelare i figli in tutti i sensi. Ma aprite bene le orecchie, se prima Chiara e Fede mostravano i figli solo di spalle, ora non potranno proprio più inserirli nelle loro ig stories. Ed è una notizia incredibile, siccome era il loro pane quotidiano. Se qualche fan della coppia sperasse in un lieto fine, mi dispiace informarvi che siamo ben lontani da tutto ciò. Inizialmente li mostravano solo di spalle, ora non possono proprio più. Ed è una notizia recentissima e io ve la sto raccontando”.

Insomma, secondo questa notizia saremmo davanti a un ulteriore step che va nella direzione di una rottura totale tra Fedez e Ferragni. Tutto questo accade dopo l’apparizione di Fedez a Monaco insieme a una giovanissima fotomodella francese. I due camminavano mano nella mano. Mentre si è accesso il gossip intorno a un misterioso uomo con il quale Chiara si starebbe frequentando. Nessuno sa il nome, ma il tam tam è già martellante.