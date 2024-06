Su Chiara Ferragni e Fedez escono notizie ogni giorno, ma l’ultima segnalazione dei follower è alquanto clamorosa. Entrambi sono stati molto attivi sui social nelle ultime ore, pubblicando foto in solitaria o in compagnia di amici. Ma c’è stato un particolare che ha colto tutti di sorpresa e che sta facendo restare senza parole migliaia e migliaia di follower.

Non abbiamo una dichiarazione ufficiale da parte di Chiara Ferragni e Fedez, ma coloro che li seguono sono stati attenti nel notare un dettaglio. Certo, anche loro non hanno fatto nulla per nasconderlo, ma proprio il fatto che sia accaduto quasi in contemporanea ha fatto saltare tutti dalla sedia. Se si fosse verificata davvero un’ipotesi circolata, saremmo davanti a qualcosa di scioccante.

Leggi anche: “Altra famosa dopo Montecarlo”. Fedez, nuova ragazza al suo fianco: chi è Violeta Toloba





Chiara Ferragni e Fedez, il dettaglio clamorosa sorprende i fan

Osservando attentamente tutte le immagini pubblicate da Chiara Ferragni e Fedez, sono state due le foto che hanno catturato l’attenzione dei seguaci dell’imprenditrice digitale e del rapper. Sono arrivati anche dei commenti ironici, come precisato dal sito Today, ma a questo punto un dubbio sta assalendo tutti e potranno essere loro a fugarlo nelle prossime ore.

Sia Chiara che Fedez sono nello stesso posto, ovvero Forte dei Marmi. E un internauta ha scritto: “Anche Fedez è a Forte dei Marmi, casualità?”. E paradossalmente sta emergendo una possibilità, ovvero che l’ex coppia possa avere anche un incontro. Il cantante milanese è finito nella bufera per le sue paparazzate con diverse ragazze famose, ma chissà se ora sia arrivato il momento di un faccia a faccia con l’influencer.

Si può anche pensare ad una semplice coincidenza, come ammesso da Today, ma certamente un po’ di mistero c’è. E ora i fan vogliono, anzi pretendono, delle spiegazioni.