Fedez sembra non fermarsi più. Il gossip lo sta travolgendo praticamente ogni giorno, infatti ora è spuntata una nuova ragazza che sarebbe la sua fiamma. Sappiamo anche il suo nome e cognome e cosa fa nella vita, ma soprattutto c’è un numero che sta impressionando tutti. In totale potrebbe aver avuto una decina di flirt da quando è finito il matrimonio con Chiara Ferragni.

Ma ora Fedez si sarebbe avvicinato a questa nuova ragazza famosa, che rappresenterebbe la sua fiamma. Lei è ovviamente bellissima e non è quindi Garance Authié, la nota tiktoker. Ma il sito Fanpage ha anche fatto l’elenco totale della lista delle giovani che avrebbero affiancato il rapper milanese in queste settimane.

Fedez e la nuova ragazza: chi sarebbe quest’altra fiamma

Fedez e questa nuova ragazza sarebbero stati visti a Montecarlo, mentre erano in atteggiamenti decisamente complici nel locale Twiga. Immediatamente il nome di Garance sembrava essere il più probabile, invece ecco servito il colpo di scena. Quest’altra giovane è una meravigliosa modella, che avrebbe catturato l’interesse dell’ex di Chiara Ferragni.

Si era parlato in questi giorni di presunti flirt di Fedez con Paola Di Benedetto, la dj Tigerlilly, l’influencer Giulia Ottorini. Poi sono state nominate pure le ex partner Giulia Valentina e Silvia Brigatti, oltre a Ludovica Di Gresy, Nini Gogichaishvili e appunto Garance Authié. Adesso il nome nuovo è quello della modella, originaria della Spagna, Violeta Toloba, come annunciato da Very Inutil People.

Violeta Toloba, 25 anni, nel 2019 è stata una concorrente di Miss Universe. Nata a Granada, è seguita da più di 3mila follower e tra questi c’è ovviamente Fedez.