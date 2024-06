“Lo ha rifatto”. Temptation Island, Lino ci ricasca: e ora in rete non lo difende più nessuno

Cresce l’attesa per la seconda puntata di Temptation Island. La prima non ha tradito le aspettative tra scene di gelosie e i sentori di possibili tradimenti. Il pubblico è ansioso di conoscere come evolveranno i rapporti tra le coppie che hanno deciso di mettere alla prova i loro sentimenti. Inoltre, si parla molto in queste ore della possibile eliminazione per due concorrenti, anche se queste voci finora non hanno trovato conferma.

Finora la storia più commentata è sicuramente quella tra Lino e Alessia, i due fidanzati arrivati da Napoli, con lei che ha chiamato la trasmissione per capire se veramente si può fidare del suo compagno. Sul loro rapporto si è espresso adesso anche un ex concorrente del programma. Parole che hanno diviso i fan.

“Lo ha rifatto”. Temptation Island, Lino ci ricasca: nuova bufera in rete

“Mi sono veramente innervosito a guardare un ragazzo del genere umiliare e denigrare con il suo comportamento infantile e meschino una ragazza pacata e a modo, per di più con un figlio di sette anni. Spero vivamente per lei che aprirà gli occhi e lo lasci una volta per tutte perché un soggetto del genere non merita nulla”. È il commento rilasciato a Tag24 da Daniele De Bosis, noto ex concorrente della passata edizione di Temptation.

De Bosis sembra non aver apprezzato quindi l’atteggiamento di Lino, che è apparso molto preso da una delle corteggiatrici del programma, la bella Maika. Sguardi, parole dolci, sfioramenti: tutte cos e che hanno fatto soffrire molto Alessia, sorretta in questo momento difficile dalle altre ragazze nel villaggio delle fidanzate.

De Bosis si è espresso anche su un’altra coppia “chiacchierata”, Tony e Jenny: “Non so come andrà a finire perché lei si vede, è davvero una bella e una brava ragazza, ma soprattutto è davvero tanto tanto innamorata e ho notato con la prima puntata che non crede a ciò che sente e vede, anche se penso che lei voglia riprendersi lui a tutti i costi”.

Un altro fidanzato che ha ricevuto molte critiche sul web è stato Raul: “Sì, sul web ho notato che è stato criticato davvero tanto l’atteggiamento di Raul: è un ragazzo davvero tanto geloso almeno così sembrerebbe, però capisco anche che dopo così poco tempo sentire la propria ragazza che ti critica con il primo che capita è davvero dura e triste. Posso capire lui perché si sia innervosito così tanto e a me aveva fatto lo stesso effetto, ma ho mantenuto il controllo”.