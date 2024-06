Temptation Island 2024, la prima puntata si è concentrata soprattutto su Tony e Lino, rispettivamente fidanzati con Jenny e Alessia. Entrambe hanno problemi di fiducia nelle loro relazioni e forse il viaggio nei sentimenti che promette il programma estivo di Filippo Bisciglia riuscirà a schiarir loro le idee. Di certo già appena arrivati al villaggio non hanno avuto comportamenti promettenti in tal senso.

Almeno stando a quello che abbiamo visto in tv giovedì scorso, Lino si è avvicinato molto alla single Maika. Così tanto che Alessia ha chiesto subito un falò di confronto dopo aver pianto ed essersi sfogata con le sue compagne di viaggio. Richiesta rifiutata: il suo fidanzato non se l’è sentita.

Leggi anche: “Guardate come è andata a finire tra loro”. Raul e Martina dopo Temptation Island, la scoperta con tanto di prove





Temptation Island, il pubblico chiede provvedimenti per Tony

Ma a quanto pare il faccia a faccia sul famoso tronco è solo rimandato perché Alessia, preso atto del rifiuto di Lino, ha assicurato che continuerà a chiedere il falò a Filippo Bisciglia. Lo accetterà la prossima settimana? Vedremo.

Ma anche Tony, si diceva, ha dato da penare a Jenny che più volte ha ceduto al pianto vedendo l’atteggiamento del fidanzato con le tentatrici. Senza contare la confessione sulla sua doppia vita davanti alle telecamere: lei era sconvolta nel pinnettu. Si sono lasciati dopo il programma?

Non si sa ma stando all’ultima segnalazione sul suo conto Tony è tornato alle sue serate da dj. La segnalazione, con tanto di foto, è arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano: “Ma lui lo sa che non potrebbe fare serate o cose varie? La redazione dovrebbe prendere dei provvedimenti”, si legge.

Di norma in effetti i protagonisti di Temptation Island non potrebbero esporsi prima della fine della messa in onda anche se, come suggerisce Deianira, il regolamento andrebbe studiato bene. Rischia grosso adesso Tony, sempre che la segnalazione sia confermata?