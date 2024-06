Temptation Island 2024 è appena cominciato e come era prevedibile ha subito registrato un successo clamoroso di pubblico. Giusto per la cronaca, ha tenuto incollati alla tv ben 3.248.000 e registrato uno share del 24.9 per cento, stando ai dati di ascolto di giovedì 27 giugno. I percorsi delle coppie che si sono messe in gioco in questa edizione, 7 in tutto, solo agli inizi ma i colpi di scena già arrivati.

E non solo all’interno del villaggio, anche fuori è un continuo: segnalazioni su segnalazioni sui protagonisti, come quella che riguarda Raul, il fidanzato di Martina. Sono una delle coppie più chiacchierate dopo aver visto le immagini dai due villaggi dell’Is Morus Relais trasmesse giovedì scorso.

Temptation Island, la scoperta su Raul

Nel particolare, Raul si è parecchio infastidito alla vista dei filmati della sua Martina, che si sta avvicinando molto al single, nonché ex corteggiatore di Manuela Carriero a Uomini e Donne, Carlo Marini. In rete già si vocifera che tra i due sarebbe finita dopo Temptation Island, con lei che lo avrebbe addirittura bloccato su ogni social.

Ovviamente mancano diverse puntate e non ci sono certezze su come si evolverà questa storia d’amore nata 10 mesi fa ma ora ecco arrivare un’altra segnalazione che vira in questo senso. Raul infatti è stato pizzicato a un concerto ma da solo, senza Martina.

“Raul di Temptation Island al concerto di Geolier a Roma. Sta con un amico”, ha scritto Deianira Marzano nelle scorse ore allegando la foto. Solo un caso o è davvero finita? O, secondo altri, tutta una strategia per depistare i fan della trasmissione e non far capire così se la sua storia con Martina è arrivata al capolinea o meno?