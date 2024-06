Temptation Island 2024, il celebre docu-reality estivo di Maria De Filippi è appena iniziato e la prima puntata presto catturato l’attenzione del pubblico, mantenendo milioni di spettatori incollati allo schermo. Ben 3.248.000, per uno share del 24.9 per cento i dati di ascolto di giovedì 27 giugno. Un risultato significativo che conferma il forte interesse del pubblico verso questo format.

Non manca anche quello sugli sviluppi delle coppie che giovedì sono entrate ufficialmente all’Is Morus Relais. Il programma è registrato, dunque non è inusuale imbattersi in anticipazioni succose. Intanto, come da tradizione, Filippo Bisciglia ha introdotto fidanzati e fidanzate e mostrato i primi momenti trascorsi nei due villaggi, caratterizzati da episodi che promettono un’edizione ricca di colpi di scena.

Temptation Island, una coppia “ha preso in giro la redazione”

Come la soffiata di Biagio D’Anelli, che ha parlato di eliminazione per due volti del programma, ma per motivi diversi da quelli emersi due settimane fa: “Se è vero che due fidanzati sono stati eliminati? Sì, io so delle cose e lo troverai anche sul settimanale Nuovo Tv e qui lo dico in anteprima, qui anticipo un po’ una cosa che svelerà la prossima settimana. So che questa coppia eliminata ha preso un po’ in giro la redazione”.

Non fa nomi ma aggiunge che “tentare di prenderli in giro è folle”. “Poi questi due sono stati scoperti e quando sono andati lì in Sardegna hanno trovato una produzione seria che ha detto loro ‘ve ne dovete andare’. Come se io andassi a Uomini e Donne a dire che voglio trovare la donna della vita e poi fuori avessi otto relazioni diverse. La redazione si accorge di tutto”! Io conosco gli autori lì e so quanto lavorano e sono capaci”.

“Poi ricordatevi che gli autori fanno un grande lavoro e non è che prendono le persone a casaccio, c’è sempre un criterio valido per la scelta. Scelgono persone che hanno già problemi o crepe nel loro vaso. Ed è giusto così, almeno o risani il vaso o lo rompi del tutto e vai avanti”, ha concluso Biagio D’Anelli. Quando vedremo in tv questa eliminazione choc, ammesso che questa spifferata sia confermata?