Qualcuno forse si chiederà cos’ha da raccontare, ma evidentemente non sa che la vita di Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo, è addirittura da serie tv. Letteralmente, Netflix sta iniziando le riprese di “Soy Georgina”, una docuserie su Georgina. Insomma, la moglie del calciatore avrà una propria serie su Netflix, ma non sappiamo se sarà come il film su Baggio, o una poetica rappresentazione stile Micheal Jordan.

C’è da dire tuttavia che la notizia era già stata ufficiosamente diramata dagli account social ufficiali di Netflix. Ora anche da quelli della compagna del calciatore più forte del mondo. Non si sa bene e non è ancora chiaro di cosa parlerà, di certo della sua vita, del suo amore, del suo lavoro e perché no, dei figli. Da quello che è emerso tuttavia, sembra che la serie sia incentrata sulla storia di Georgina Rodriguez, il suo passato, le sue esperienze accumulate nei primi 27 anni di vita.

Dovrebbe esserci spazio anche per la quotidianità in casa Rodriguez-Ronaldo, la loro vita privata e il loro rapporto più intimo. Ma chi è realmente Georgina Rodriguez? Nata a Jaca, in Spagna, il 27 gennaio 1994, la Rodriguez è attrice, modella e influencer. Durante la giovanissima età ha studiato danza.





La sua vita cambia quando a Madrid conosce l’allora calciatore del Real Madrid Cristiano Ronaldo. Con lui si è sposata in Marocco nel 2019 e ha avuto una figlia due anni prima nel 2017, Alana Martina. Così Georgina Rodriguez ha descritto l’incontro con il suo futuro marito: “Mi colpirono l’altezza, il fisico, la bellezza. Davanti a lui tremavo, ma è scattata immediatamente una scintilla”.

E ancora Georgina Rodriguez: “Sono molto timida e probabilmente questo mi ha reso più agitata di fronte a una persona che, con un semplice sguardo, mi aveva toccato nel profondo. Poi il modo in cui Cristiano mi tratta, si prende cura di me e mi ama ha fatto il resto.” Non ci resta che attendere l’uscita di “Soy Georgina” e vedere di cosa si tratta.