“Si è rifatta di nuovo!”. Gemma Galgani, quel gesto non passa inosservato. E tutti a pensare al ‘ritocchino’

‘Uomini e Donne’ è in pausa estiva, ma a partire dal prossimo mese di settembre ripartirà con ancora più determinazione. Mara De Filippi è già al lavoro per farsi trovare pronta e proporre tronisti e corteggiatori all’altezza della situazione. Chi non mancherà sicuramente all’appello sarà Gemma Galgani, la storica dama piemontese che continuerà quasi certamente a scontrarsi pesantemente con l’opinionista Tina Cipollari. Ma sulla torinese stanno circolando voci sempre più incontrollate in queste ore.

Un po’ di tempo fa ha postato un’altra breve clip dove invece esterna tutto il suo dolore e un triste messaggio: “Solo le lacrime che scendono mi scaldano il viso! Mi manchi”. E ancora: “Piri Il 13 giugno è una giornata da dimenticare, perché mi hai lasciata, dopo aver condiviso e regalato momenti meravigliosi! Ciao ‘pelosetto’ sei sempre presente anche con il tuo chiassoso silenzio!”. Ogni anno Gemma Galgani ricorda il suo adorato micio. E nel nuovo video si vede il gatto appoggiato su di una valigia rossa.

Dopo la fine del dating show di Canale 5, Gemma Galgani è praticamente sparita fisicamente. Infatti, ha sì postato qualcosa in rete ma senza mai più farsi vedere in volto. E questa decisione della donna ha fatto insospettire un po’ tutti e alcuni di loro sono giunti ad una clamorosa conclusione. Il fatto che non si stia più mostrando pubblicamente sia sul social network Facebook che su Instagram sembrerebbe causato da una scelta che avrebbe operato lei. E se confermato sarebbe incredibile.





Stando a quanto hanno riferito moltissimi utenti, Gemma Galgani potrebbe non farsi vedere sui social network per una motivazione ben precisa: potrebbe essersi sottoposta nuovamente ad un ritocchino, come accaduto un anno fa. Non ci sono conferme ufficiali in merito né tantomeno dichiarazioni della dama di ‘UeD’, ma le indiscrezioni si stanno facendo sempre più insistenti e inevitabilmente potrebbe esserci bisogno di una spiegazione della donna per fare piena luce sul caso.

Recentemente Aldo Farella ha rivelato a UeD Magazine di aver contattato Gemma dopo l’ultima puntata di Uomini e Donne. E anche di essere rimasto molto deluso. Nel dettaglio le avrebbe mandato un messaggio e lei gli avrebbe risposto in modo ben poco affettuoso. “Le ho scritto che, al di là degli eventi, la considero una splendida persona, e ho sottolineato che per lei ci sarei sempre stato”, ha spiegato il cavaliere.