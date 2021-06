“Pronta alle nozze”. Gemma Galgani, dopo anni a UeD il grande passo a 71 anni: “L’amore vero”

Gemma Galgani, il sogno più grande nel cassetto della dama torinese. Ormai il suo è diventato un volto storico nel dating show di Maria De Filippi. Il pubblico di Uomini e Donne, a proposito della dama torinese, è letteralmente diviso in due fazioni, e tra chi continua a sperare che la dama trovi presto il grande amore di una vita, c’è anche chi ha gettato la spugna pensando a lei solo una presenza fissa nel programma. Eppure Gemma Galgani procede in direzione ostinata con in testa un grande sogno da realizzare.

Forte e sensibile? Anche. Gemma Galgani non ha certo dimostrato di avere molta fortuna nelle questioni di cuore. Un po’ anche per carattere, visto che la dama torinese non sembra essere una donna dai gusti facili. Tante le stazioni che hanno visto le fermate di un treno d’amore sempre molto attivo. Il primo cavaliere è stato Ennio, poi l’intramontabile Giorgio Manetti e ancora, Marco Firpo e Sirius, solo per citarne i più emblematici.

Eppure la dama torinese, classe 1950, vanta alle spalle un matrimonio durato solo sei mesi. All’epoca, Gemma Galgani ha indossato per la prima volta l’abito bianco all’età di 23 anni, proferendo il fatidico ‘si’ con un ragazzo di 19 anni. Nozze dalla vita breve, a causa della gelosia, e nel cuore di Gemma Galgani sempre e solo il grande sogno di incontrare l’amore vero.





Il trono Over di Uomini e Donne si è riempito sempre di grandi colpi di scena, anche grazie alla presenza di Gemma Galgani, che tra colpi di fulmine e relazioni naufragate, non perde ancora la speranza di poter essere felice al fianco dell’uomo giusto. Non molla la presa, la dama torinese è convinta che lo studio del dating show le permetterà presto di realizzare il suo più grande sogno.

All’età di 71 anni, Gemma Galgani ha confessato durante un’intervista rilasciata per il settimanale Nuovo TV diretto da Riccardo Signoretti, il suo grande desiderio e l’unico che la tiene ancora salda nel proposito di proseguire la sua esperienza seduta sulle poltroncine iconiche del programma: “È proprio per questo che in questi anni ho troncato le relazioni. Io voglio sposarmi. Alla mia età a cosa dovrei pensare? Al funerale? Non voglio certo fare la suora. La mia santa protettrice si chiama come me, Gemma Galgani, non ha ancora esaudito il mio desiderio”.