“Basta, me ne vado”. Colpo di scena a Uomini e Donne, Gemma Galgani furiosa dopo l’ultimo schiaffo

Non c’è pace per Gemma Galgani, la dama del Trono Over è finita di nuovo al centro della burrasca. Dopo il bel momento dedicato ad Alessandro e Pinuccia che sono sempre più uniti e complici, Maria De Filippi concede alle dame e ai cavalieri di ballare. Durante il momento, Costabile, il cavaliere che sta frequentando Gemma, balla con Dominque, una signora che è giunta in studio esclusivamente per conoscere Costabile.



“Di fronte ad un invito così gentile da parte della signora non poteva che accettare”, spiega il cavaliere ricevendo l’applauso dello studio. Un gesto che non è piaciuto a Gemma Galgani che, nonostante tutto, ha sottolineato come le cose con Constabile vadano bene e che sarebbero usciti insieme. Tina Cipollari, tuttavia, non ha perso tempo ed ha attaccato la dama con parole non troppo carine.



“Cialtrona, per un ballo fa la vedova allegra“, ha sbottato la bionda opinionista di Uomini e Donne. “Cialtrona sarai tu”, replica duramente Gemma. Al contrario, la Cipollari si complimenta con la signora Dominque. “Hai speso la tua vita a cercare uomini giovani. Hai avuto un passato torbido”, aggiunge ancora la Cipollari. “Non ti permettere di parlare della mia vita privata perchè non sai assolutamente niente”, replica ancora Gemma Galgani infastidita dall’atteggiamento della bionda opinionista.







Gemma Galgani che poi ha minacciato di lasciare per sempre lo studio. “Non so come riesco a sopportare ancora. Tra poco me ne vado, dice sempre cose inopportune”, ha sbottato la dama. A riportare la calma ci ha pensato Maria De Filippi. Così mentre da fuori girano voci sulle vere ragioni delle continue liti tra le due protagoniste di Uomini e Donne.





A rivelarlo un insider al settimanale Nuovo. “Mentre Gemma Galgani sta cercando con successo di fermare il tempo, ringiovanendo sempre di più, Tina non riesce a starle al passo. Due anni fa la Cipollari aveva dichiarato l’obiettivo di perdere venti chili ma, dopo essere stata seguita da un nutrizionista e aver ottenuto buoni risultati, è di nuovo alle prese con la bilancia perché non appare in perfetta forma fisica”. Abbasta per far infuriare l’opinionista di Uomini e Donne.