Non c’è pace per Gemma Galgani, la storica dama di Uomini e Donne è sempre al centro delle polemiche e nell’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi ha dovuto subire un colpo molto basso. Come al solito la dama ha subito gli attacchi di Tina Cipollari, agguerrita e pronta allo scontro subito dopo il suo ingresso in studio: Sei una bugiarda patentata, che più bugiarda non ce n’è.

Non voglio essere interrotta, quindi stai zitta che l’ultima parola deve essere la mia”. “Devo ricordare al pubblico che lei dice tra me e Biagio non c’è stato nulla, quindi Isabella l’ha messo nelle condizioni di provarci, dandole della poco di buono in sostanza, ti devi vergognare, sei una bugiarda, sei la vergogna di questo studio”, è stato il feroce attacco di Tina Cipollari.

UeD, Pierluigi sbaglia e invia un messaggio Whatsapp a Gemma Galgani

Ma le grane per la povera Gemma Galgani non sono finite. Arrivata in studio all’inizio della nuova edizione, dopo settimane di stallo la dama è finalmente riuscita a uscire con il cavaliere Pierluigi. Nei giorni scorsi i due sono usciti a cena e come sempre Tina Cipollari e il parterre femminile non fanno sconti.





Durante la scorsa puntata Gemma Galgani ha nuovamente invitato a cena Pierluigi ma lui ha declinato l’invito spiegando che si sarebbe dovuto vedere con la figlia. Poco dopo alla dama è arrivato un messaggio dal cavaliere che però non era indirizzato a lei.

“C***o la Gemma mi vuole venerdi pomeriggio”, messaggio seguito da una serie di faccine che piangono. Un vero colpo al cuore per Gemma Galgani, che in questo modo ha visto sfumare la possibilità di frequentare il cavaliere