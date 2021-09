Riparte oggi, lunedì 13 settembre 2021, il dating show di Canale 5 “Uomini e donne”. Tante scoppiettanti novità per gli appassionati del programma di Maria De Filippi. Tanto per cominciare ritroveremo Gemma Galgani, protagonista indiscussa del parterre femminile, che mostrerà gli effetti delle chirurgia sul suo corpo. Dopo il lifting dello scorso anno l’acerrima nemica di Tina Cipollari ha deciso di rifarsi il seno. Un altro escamotage per combattere i segni del tempo…

Dal suo ingresso a “U&D” sono trascorsi dieci anni. Non proprio tutti rose e fiori. Ricorderete il tira e molla con Giorgio Manetti o la tormentata relazione col giovane Nicola. Proprio il suo burrascoso trascorso sentimentale unito ad un grave lutto ha portato la donna a fare i conti con una malattia. L’ammissione qualche tempo in un’intervista al settimanale “Dipiù”. Allora Gemma ha parlato della lotta contro il cancro della mamma, del lungo calvario e della depressione dopo la morte del genitore.

Ci si scopre fragili dopo un doloroso evento, come la perdita di una madre o di un padre. È quanto accaduto a Gemma Galgani, presenza fissa di “Uomini e donne”, che ha raccontato della sua battaglia contro la depressione. Scelse allora di abbandonare il suo lavoro a teatro e partì per un lungo viaggio. Al ritorno dal Kenya capì che doveva farsi aiutare da uno specialista: “Mi riposai fisicamente, ma la depressione non mi abbandonava. Scappare era inutile: la depressione mi avrebbe seguita ovunque, quindi la dovevo affrontare”.





Gemma Galgani scelse di affidarsi alla micropsicoanalisi. “È un percorso intensivo di salute di psicoterapia. Con questa tecnica le sedute sono concentrate in poco tempo per raggiungere più in fretta il nocciolo del problema. Io mi sottoposi a tre sedute al giorno per sei mesi!”. Soltanto in quel modo riuscì a tornare a vivere serenamente: “Riuscii a rimuovere le parti più granitiche dei problemi che mi avevano fatto cadere in depressione!”. La stessa ha confermato che l’analisi l’ha aiutata ad acquisire fiducia in sé stessa. Sarà forse per questo che riesce a conservare tutto il suo aplomb nonostante i ripetuti attacchi di Tina Cipollari? Oggi pomeriggio ne vedremo delle belle.

Come dicevamo in apertura, Gemma Galgani si è sottoposta ad un nuovo intervento. Si tratta di un’operazione al seno: la dama del Trono Over si è “sistemata” il décolleté. L’indiscrezione è arrivata settimane fa dal magazine di Riccardo Signoretti. “Gemma ritocca il décolleté”, titola il giornale di cronaca rosa. E poi: “Guardate, ora ho il seno di quando ero una ragazzina”. Cosa dirà Tina? Nei giorni scorsi l’opinionista aveva tirato più di una bordata all’eterna rivale: proprio col settimanale “Nuovo” si era confidata. “Ha sempre considerato le donne che ricorrevano alla chirurgia estetica delle poveracce, troppo fragili per potersi accettare”, l’affondo di Tina.

L’opinionista ha accusato Gemma di incoerenza: “Non ha mai perso occasione di attaccarle, me compresa: ha definito le mie labbra gommoni e i miei seni airbag, ironizzando sul fatto che al mare non avessi problemi a galleggiare. Lei si descriveva come una donna semplice, per la quale ogni ruga aveva un significato. E come una persona intelligente, che non puntava sull’aspetto fisico”. Dichiarazioni che lasciano preludere più di qualche scontro nel salotto di Canale 5. Cosa accadrà oggi in puntata a “Uomini e donne”? Il clima è infuocato.