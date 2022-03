Nuovo colpo di scena su Gemma Galgani. A scoprire tutto stavolta sono stati gli attentissimi utenti, che si sono accorti di un interesse molto forte della dama torinese nei confronti di un volto della televisione. Stiamo parlando di una persona che è stata protagonista proprio dell’ultimo ‘GF Vip’, che ha chiuso i battenti lunedì scorso con il successo di Jessica Selassié. Lei si è resa artefice di alcuni gesti molto chiari, che hanno lanciato a quest’uomo dei messaggi sicuramente molto diretti.

Qualche giorno fa, durante ‘Uomini e Donne’, in apertura di puntata Tina Cipollari aveva commentato il nuovo look di Gemma Galgani. “Sbaglio o ti sta scendendo il seno? Dobbiamo chiamare di nuovo il professore”, aveva detto la bionda opinionista riferendosi al seno rifatto. “Ma cos’hai cambiato?”, aveva chiesto ancora Tina. “Niente. Ho solo tagliato la frangia”, aveva risposto Gemma. Tina, poi, aveva provato ad indagare nuovamente nella vita privata della dama di Torino.

Secondo quanto riportato da ‘Blasting News’, che è riuscito a leggere qualche commento degli utenti sui social network, Gemma Galgani avrebbe messo alcuni mi piace definiti tattici verso un concorrente del ‘GF Vip 6’. E non avrebbe scelto proprio qualche foto qualsiasi, infatti avrebbe optato per dei like a scatti che lo ritraevano senza maglietta e quindi in quelle definite maggiormente provocanti. A testimonianza del fatto che non le piacerebbe solo il personaggio, ma proprio la persona dal punto di vista estetico.





Sarebbero numerosi i like di Gemma Galgani nei confronti del nipote di Costantino della Gherardesca, Barù. E quando l’uomo ha messo in mostra il suo corpo, lei ha gradito ancora di più e infatti sono risultati diversi apprezzamenti. Chissà se l’ex gieffino non si sarà accorto di questa fan speciale e dunque non sapremo se la dama piemontese riuscirà ad attirare la sua attenzione. Ci sarà un incontro in futuro tra i due? Difficile da immaginare in questo momento, ma tutto ovviamente può succedere.

Ma Barù è stato avvistato con Jessica Selassié a Milano. Si tratta di una notizia non confermata ma che ha fatto sì che molti dei sostenitori dei Jerù si aggrappassero a qualcosa per mantenere viva la speranza che tra i due possa nascere davvero qualcosa. E quindi a questo punto Gemma Galgani dovrebbe mettersi l’anima in pace e probabilmente arrendersi definitivamente.